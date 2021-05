“La malattia non migliora”. L'attrice ed ex gieffina confessa su Instagram di soffrire di endometriosi

La bella e giovane Guenda Goria, da poco fidanzata con l’attore Mirko Gancitano, ha parlato di una malattia di cui soffre. Si tratta dell’endometriosi, malattia che comporta forti dolori, sopratutto durante un rapporto sessuale.

A marzo Guenda confessava sui social di soffrire di endometriosi, una malattia di cui soffrono molte donne e che inizialmente la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria aveva scambiato per banale stress dovuto agli intensi impegni di lavoro.

Di recente Guenda si era fatta portavoce della malattia che colpisce molte donne, ma di cui non si sente parlare spesso. Roberto Alessi, direttore di ‘Novella 2000’, nella sua rubrica Up & Down sul settimanale, aveva dato spazio proprio alla lotta di Guenda Goria contro l’endometriosi. “Mi parla della sua nuova battaglia contro l’endometriosi e io sono felice di dare voce a una problematica che affligge molte donne”, aveva scritto Alessi.

Guenda ha deciso di parlare pubblicamente di ciò che l’affligge per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che interessa molte donne, ma che ancora rimane un tabù. L’attrice sprona le donne a sottoporsi a regolari controlli, poiché questa malattia non va sottovalutata: “Può avere conseguenze gravi”, spiega l’attrice.

Ora sui social Guenda, 33 anni, torna a parlare della malattia che la tortura e che non migliora nonostante le cure. Così l’ex concorrente del ‘Grande fratello Vip’ ha risposto a una domanda di un follower che le ha chiesto come sta: “Fisicamente vivo a momenti alterni. Ho confessato di soffrire di endometriosi e purtroppo la malattia non sta migliorando. Dovrò operarmi appena possibile”, ha risposto Guenda su Instagram.

L’endometriosi, la malattia che sta tormentando Guenda Goria

L’endometriosi, malattia che affligge Guenda, così come altri personaggi famosi e milioni di donne, è una malattia ginecologica benigna, causata dalla presenza di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina al di fuori di questa.

La malattia, che e può interessare la donna già alla prima mestruazione e accompagnarla fino alla menopausa, può portare alla sterilità e provocare dolori forti, anche intestinali. I dolori diventano spesso insopportabili alla mestruazione, nel periodo peri-mestruale e nel corso dei rapporti sessuali. A causa dei forti dolori, una soluzione comunemente utilizzata è la terapia tramite progestinici che però hanno diversi effetti collaterali, se assunti per lungo tempo. In casi estremi però è necessario ricorrere alla chirurgia.

