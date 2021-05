dominic west

Catherine FitzGerald, nella sua prima intervista dopo che Dominic West fu beccato mentre baciava una collega, ha per il marito solo parole piene di tenerezza

Nell’ottobre 2020 l’attore britannico Dominic West, 51 anni, sposato con la viscontessa irlandese Catherine FitzGerald da cui ha avuto quattro figli, fu pizzicato mentre baciava appassionatamente, per le strade di Roma, la bellissima collega trentaduenne Lily James (con cui stava girando la serie BBC ‘The Pursuit of Love’).

Quegli scatti, che fecero il giro del mondo, sembravano aver scritto inequivocabilmente la parola fine sulla ventennale unione con Catherine. Invece il divo e la legittima consorte si affrettarono a buttare acqua sul fuoco con uno scarno comunicato congiunto: “Il nostro matrimonio è forte e noi stiamo ancora bene insieme“. Parole a cui credettero in pochi.

Tanto più che la stampa scandalistica continuava a diffondere nuovi dettagli sulla tresca tra Dominic e Lily. Per esempio che i due non si erano limitati ai baci per strada, ma avevano trascorso insieme due notti nella suite dell’Hotel De La Ville, a Roma.

La moglie di Dominic West: “Appena lo vidi fu colpo di fulmine”

È passato quasi un anno dalla relazione d’autunno più chiacchierata del 2020. In tutto questo tempo, nulla si è più saputo dei rapporti tra Dominic West e sua moglie Catherine. Ma ora la viscontessa ha rotto il silenzio. Intervistata dall’Irish Independent, ha raccontato gli inizi della loro relazione, sbocciata a Dublino agli inizi del 2000 e coronata da nozze nel 2010. “Appena lo vidi fu colpo di fulmine“, ha svelato FitzGerald ripercorrendo la loro “meravigliosa storia d’amore” che prese il via tra “poesie lette guardando le montagne, passeggiate sul canale e soste nei pub“.

Catherine era così innamorata che con Dominic intendeva mettere al mondo 7 figli. Ne sono nati 4: Dora, 15 anni, Senan, 13, Francis, 12, e Christabel, 7. “Naturalmente come tutte le coppie abbiamo i nostri alti e bassi, ma siamo totalmente devoti l’uno all’altra e alla nostra piena, vibrante vita familiare insieme”. E lo scandalo Lily? La viscontessa, naturalmente, proprio non lo menziona. Ma dalla tenerezza con cui parla del marito una cosa pare evidente: se crisi c’è stata, i due coniugi l’hanno superata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata