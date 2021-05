Demi Lovato

La cantante sui social ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome voi o loro

La cantante Demi Lovato ha rivelato di essere non-binaria e ha chiesto di rivolgersi a lei con il pronome voi o loro. In un video e un messaggio Twitter rivolto ai fan ha spiegato di essere “orgogliosa” di questo cambiamento, dopo molto lavoro di “auto-riflessione”.

“Sento che questo rappresenta meglio la fluidità che sento nella mia espressione di genere e mi permette di sentirmi più autentica e fedele alla persona che so di essere e che sto ancora scoprendo”, ha aggiunto Lovato. Quindi ha sottolineato che “sta ancora imparando”, e che “lo sto facendo per chi là fuori non riesce a condividere il suo vero essere con le persone che ama. Per favore continuate a vivere le vostre verità e sappiate che vi mando tanto amore“.

Demi Lovato: Sono felice di condividere questa parte della mia vita

“Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita”, ha dichiarato la star americana, all’anagrafe Demetria Devonne Lovato, cantautrice e attrice, 27 anni.

Demi Lovato chiede che d’ora in poi ci si riferisca a lei utilizzando they oppure them, i pronomi che la lingua inglese riferisce al genere neutro.

Non-binario significa non riconoscersi nella distinzione uomo/donna. Chi vive questa identità non si sente esclusivamente uomo o donna, ma si può percepire o come entrambi o come una combinazione dei due oppure ancora come direttamente “altro”.

