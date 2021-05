cecilia rodriguez

Cecilia Rodriguez ha fatto la piccante rivelazione nelle sue Instagram Stories

L’amore non è bello se non è litigarello, recita la saggezza popolare. Cecilia Rodriguez è perfettamente d’accordo. La trentunenne nelle sue Instagram Stories ha infatti raccontato che a lei i bisticci con il fidanzato Ignazio Moser, ora naufrago all’Isola dei famosi, piacciono: “A me le litigate piacciono. Non vedo l’ora che torni per inventare qualcosa e litigare un po’. Mi piace perché poi si fa la pace, si fa l’amore ed è tutto bellissimo”.

Cecilia Rodriguez: “Senza Ignazio dormo male”

La showgirl, che in questi giorni si trova a vivere da sola nell’appartamento che condivide a Milano con Moser, ha anche rivelato che senza il compagno 28enne al fianco non riesce a dormire bene: «Mi capita di addormentarmi presto la sera e di svegliarmi nel cuore della notte. Non riesco più a riprendere sonno e così, quando finalmente mi riaddormento ormai all’alba, finisco per rimanere nel letto fino alle 11 di mattina o anche oltre».

Cecilia e Ignazio stanno insieme dal ‘Gf Vip’ del 2017. La convivenza subito dopo. Ad agosto 2020 hanno vissuto una crisi superata già a settembre. Ora a dividerli c’è l’Isola dei famosi. Ma quando lui tornerà a Milano, potranno riprendere i loro progetti: le nozze e un figlio.

