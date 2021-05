Il trapper, dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con Taylor Mega, si gode la vita a Ibiza con la modella argentina

Sfera Ebbasta, ormai archiviata la relazione con Taylor Mega, si gode la vita a Ibiza con la nuova fidanzata Angelina Lacour.



Il trapper e giudice dell’ultima edizione di X-Factor avrebbe conosciuto la modella argentina proprio nell’isola del divertimento nel 2019 durante una vacanza, dopo essersi lasciato con Taylor Mega. Da allora non si sono più separati e adesso vivono la loro bellissima storia d’amore convivendo tra Ibiza e Milano. La bellissima modella avrebbe così rubato il cuore di Sfera Ebbasta. Un amore che trova riscontro sulla pagina Instagram di entrambi, dove condividono con i follower momenti intimi e di svago.

Angelina Lacour, classe 1995, Gemelli, è una modella e influencer che a oggi conta sul suo profilo Instagram 650mila follower, A loro favore si destreggia tra foto accattivanti in primo piano, pose in bikini hot e con il suo amore Sfera.

La modella collabora con molti brand della moda e viaggia molto, trovandosi spesso in giro per il mondo, tra Milano, Parigi e Ibiza in compagnia del suo fidanzato.

Ma se la moda è la sua professione, Angelina ha anche una grande passione per il mondo del fitness. In un’intervista ha infatti dichiarato: “Da quando faccio sport la mia vita è cambiata tantissimo, in meglio, perché riesce a dare sfogo alle mie ansie e a farmi sentire meglio sia dal punto di vista estetico sia mentale”.

Ma l’amore si prende anche per la gola. Infatti Sfera Ebbasta vizia la sua dolce metà con piatti made in Italy. A tale proposito Lacour ha dichiarato di poter rinunciare a tutto, ma “non alla carbonara del mio fidanzato!”.

Fidanzato che ha anche il bernoccolo per gli affari. Infatti il trapper ha deciso di buttarsi in affari aprendo una catena di fast food, assolutamente healthy, per amore della sua Angelina.

Sfera Ebbasta apre il terzo fast food healthy

Sfera Ebbasta infatti non è solo un trapper, ma è anche produttore musicale e imprenditore. Infatti a distanza di 4 mesi dalla prima apertura romana, in via Leone IV, lo scorso febbraio, Sfera, il calciatore Andrea Petagna e lo stilista Marcelo Burlon hanno aperto il loro secondo fast food salutista Healthy Color a Roma.

Come si legge sulla pagina Facebook ufficiale di Healthy Color, il nuovo ristorante aprirà a giugno in via Gallia 232. Saliranno così a 3 i locali di quella che si preannuncia essere ormai una vera e propria catena di fast food: nel 2019 fu inaugurato il primo punto vendita a Milano, in via Moscova.

