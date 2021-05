La supermodella non ha rivelato il nome della bimba ma ha taggato nel post su Instagram la madre

“Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre, sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita. Non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”. Così Naomi Campbell annuncia su Instagram, postando una foto della sua mano che tiene i piedini di una bimba, di essere diventata mamma. La supermodella, che compirà 51 anni il prossimo 22 maggio, non ha rivelato il nome della bimba ma ha taggalo sua mamma, Valerie Morris Campbell, che a sua volta ha postato la stessa foto scrivendo: “Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia. Sono davvero entusiasta perchè ho aspettato a lungo di essere nonna”.

