La pop star si è sposata con l'agente immobiliare californiano con cui aveva ufficializzato il fidanzamento a fine anno

Ariana Grande si è sposata. Un matrimonio intimo e super segreto.

La pop star ha detto il fatidico sì a Dalton Gomez, l’agente immobiliare californiano con cui aveva ufficializzato il fidanzamento alla fine dell’anno scorso. La cantante aveva annunciato il suo fidanzamento con Gomez in un post su Instagram a dicembre 2020 pubblicando una foto della coppia e del suo anello di diamanti e perle da 900mila euro con scritto “Per sempre e poi ancora”.

Secondo Tmz, sito di gossip Usa, la cerimonia si sarebbe svolta nel fine settimana, a circa 5 mesi dal fidanzamento ufficiale. I due innamorati si sarebbero sposati in gran segreto nella villa di lei, alla presenza di pochissimi invitati, meno di 20, famigliari compresi.

“Si sono sposati” ha riferito al magazine People l’agente di Ariana Grande, e ha aggiunto: “È stata una cerimonia minuscola e intima , meno di 20 persone. La stanza era così felice e piena di amore. La coppia ed entrambe le famiglie non potrebbero essere più felici”.

Il lieto evento ha riempito di felicità la madre di Ariana, Joan, che ha dichiarato: “Sono così entusiasta di dare il benvenuto a Dalton Gomez nella nostra famiglia! Ariana, amo te e Dalton così tanto! Ecco per sempre felici e contenti!”.

Le nozze della popstar con il suo fidanzato sono state celebrate nella lussuosa casa di Ariana Grande a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California (zona di vip dove vivono diverse celebrity, tra cui Harry e Meghan Markle e Orlando Bloom con Katy Perry). La villa è stata acquistata da Ariana nel giugno 2020 dalla conduttrice Ellen DeGeneres, per un valore di 6,75 milioni di dollari (circa 5 milioni di euro).

Prima di arrivare a dire sì, Ariana Grande è stata fidanzata nel 2018, per un breve periodo, con il comico di ‘Saturday Night Live’ Pete Davidson, ma dopo 5 mesi si erano lasciati. La star ha avuto anche una lunga relazione con il rapper Mac Miller, morto per overdose di droga circa 4 mesi dopo la fine della relazione, nel 2018.

Dalton Gomez, il marito di Ariana Grande

Dalton Gomez, 25 anni, è entrato nella vita di Ariana, 27 anni, un anno fa e con lei ha trascorso il periodo della pandemia. Dalton è nato e cresciuto nella California del Sud e di professione è agente immobiliare di lusso. Il neo marito di Ariana lavora per la compagnia di real estate Aaron Kirkman Group, famosa per avere come clienti milionari e personaggi in vista. Infatti Dalton e Ariana si sarebbero conosciuti proprio grazie al lavoro di lui. Ariana cercava una villa e lui sarebbe riuscito a fargliela acquistare a quasi metà prezzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata