principe Harry

Il principe e l'attore che a Montecito, California, sono dirimpettai, si scambiano messaggi per segnalare gli appostamenti sgraditi dei fotografi

Il principe Harry non ha mai sopportato i paparazzi, tanto che più volte lui e sua moglie Meghan Markle li hanno trascinati in tribunale. Nell’ottobre 2020, per esempio, i Sussex hanno vinto la causa contro l’agenzia fotografica X17, rea di aver fotografato il piccolo Archie, con un drone, nel cortile della loro villa di Beverly Hills. Ora che hanno traslocato a Montecito, il quartiere dei Vip nella contea di santa Barbara, la storia si ripete. Ma stavolta il principe, nella sua lotta contro gli scatti rubati, può contare su un alleato eccellente: Orlando Bloom.

Harry, durante la recente intervista concessa nel podcast di Dax Shepard (quella in cui ha paragonato la sua vecchia vita a corte a una via di mezzo tra uno zoo e il Truman Show) ha rivelato che lui e il divo si scambiano messaggi per segnalare gli appostamenti sgraditi dei fotografi. “Solo due giorni fa, Orlando Bloom mi ha mandato un messaggio per dirmi che in fondo alla strada c’era un paparazzo nascosto nella parte posteriore di una jeep”. Il fotografo, ha aggiunto Harry, rubava scatti non solo dell’attore e della sua famiglia (la compagna Katy Perry e la loro bambina), ma anche di chiunque passava per strada: “Com’è possibile che una cosa del genere sia normale e accettabile?”.

Harry e mamma Diana morta inseguita dai paparazzi

L’odio del principe verso i paparazzi ha radici antiche. Sua madre, la principessa Diana, è morta in un’incidente d’auto a Parigi, nel 1997, proprio mentre veniva inseguita dai paparazzi.

Harry dunque è disposto a tutto pur di evitare che i suoi cari – Meghan, il primogenito Archie e la bambina che sta per nascere – siano perseguitati dalla stampa.

