Emma Watson

L'attrice su Twitter: "Se ho delle novità, vi prometto di condividerle con voi"

Emma Watson si è stancata del turbinio di voci sulla sua vita privata e professionale e ha deciso di rivolgersi direttamente ai fan via Twitter. L’attrice divenuta famosa grazie al ruolo di Hermione Granger nella saga di ‘Harry Potter’ ha infatti scritto un corposo post sul social.

Ecco il testo: “Cari fan, le voci su un mio fidanzamento o meno, o sul fatto che la mia carriera sia o meno ‘dormiente’, sono solo modi per farvici cliccare, ogni volta che si rivelano vere o false. Se ho delle novità, vi prometto di condividerle con voi. Nel frattempo, per favore considerate che se le notizie non arrivano da me significa solo che sto trascorrendo la pandemia tranquillamente come fanno tutti: non riuscendo a fare il pane col lievito madre, occupandomi delle persone che amo e facendo il possibile per non diffondere un virus che sta contagiando ancora moltissime persone. Vi mando tantissimo amore, sperando che stiate bene e siate felici per quanto sia possibile in questi strani tempi. Ancora una volta, grazie a tutti coloro che lavorano sodo per mantenerci al sicuro e in salute”.

Emma Watson fidanzata con Leo Robinson

Nessuna conferma o smentita, quindi, da parte di Watson riguardo un prossimo matrimonio con il fidanzato Leo Robinton. La coppia è stata paparazzata nei giorni scorsi a Los Angeles, intenta a consumare uno spuntino. Secondo i rumor, l’attrice inglese e il suo attuale compagno escono insieme da quasi 2 anni.

Sembra anche che Emma Watson, 31 anni, abbia definitivamente lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi a Hollywood, come confermano le immagini che l’hanno ritratta ad acquistare mobili proprio in California. La diva ha già una casa a Londra e una a New York e adesso forse ha deciso di mettere radici a Los Angeles insieme con il fidanzato 31enne.

Emma Watson e Leo Robinton sembrano, insomma, diventati una coppia stabile. Chi li ha incontrati in giro per Los Angeles li ha descritti come allegri, rilassati e vestiti in modo sportivo e informale. I due sono stati avvistati mentre uscivano da una farmacia, con l’uomo d’affari che portava con sé medicine e vitamine. Dopo la commissione, sono saliti sulla loro macchina e ripartiti insieme.

Tra Londra e la California

Solo pochi giorni prima Emma Watson era stata paparazzata in un negozio di mobili, impegnata ad acquistarli e poi a stiparli nel portabagagli della sua vettura. Fra gli oggetti acquistati c’erano un tavolino da caffè, una lampada e un globo ornamentale.

Negli ultimi tempi l’attrice ha trascorso molto tempo a Los Angeles con il fidanzato Leo che, secondo quanto riferito, guadagna una fortuna vendendo cannabis legale. Insieme a lui avrebbe trascorso anche qualche settimana a Ibiza, in completo relax.

Prima ancora la coppia era stata anche avvistata in Gran Bretagna, fotografata più volte vicino alla casa londinese di lei, ​​mentre prendeva un caffè ed entrava in una panetteria. L’attrice avrebbe anche presentato Leo ai suoi genitori, prima di partire per un viaggio in Messico.

