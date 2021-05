La cantante e opinionista posta uno scatto amarcord per festeggiare il compleanno insieme ai fan

Elettra Lamborghini, erede della nota dinastia di imprenditori e attuale opinionista dell’Isola dei famosi, posta una tenera foto per festeggiare il compleanno insieme ai fan. Uno scatto che sui social diventa subito virale.

Un ricordo d’infanzia, una foto amarcord per festeggiare il suo 27esimo compleanno condiviso con i follower sui social.

Oltre 400mila i like collezionati dal post su Instagram. A commentare la foto e fare gli auguri moltissimi colleghi del mondo dello spettacolo, da Laura Pausini a Emanuela Tittocchia, reduce proprio dall’Isola dei famosi.

Elettra Lamborghini, dallo scorso settembre è sposata con il dj Afrojack. Amore, successo e fama a livello internazionale non mancano alla giovane Elettra. E’ il suo momento.

Elettra Lamborghini festeggia con tutta la family

Elettra Lamborghini ha festeggiato il suo 27 esimo compleanno con tutta la family, come direbbe lei stessa. Alla festa c’erano quasi tutti: da mamma Luisa Peterlongo a papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr. Tuttavia mancava la ribelle Ginevra, che anche al matrimonio di Elettra non si era presentata. Un pranzo all’aperto con i parenti più stretti e tutto l’amore del marito Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, 33 anni che sui social network le dedica parole d’amore: “Buon compleanno alla persona che preferisco al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”.

Un momento di tenerezza per la cantante, ballerina, showgirl e opinionista, che di solito si atteggia in tv a fare la donna sexy e provocante. Infatti per il suo compleanno Elettra ha voluto accanto i genitori e i fratelli. Un momento di coccole familiare. Una quadretto intimo con “mamacit” sulle gambe e la mano sulla spalla di papà.

