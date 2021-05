Doppio fiocco rosa per Valentina Scarnecchia, la figlia acquisita del fondatore del M5S

Non solo grattacapi per Beppe Grillo, che in questi giorni è alle prese con l’inchiesta sul figlio Ciro, accusato di violenza sessuale con altri tre amici. Il fondatore del Movimento 5 Stelle e la moglie Parvin Tadjik sono diventati nonni. Valentina Scarnecchia, la figlia acquisita, ha partorito il 15 maggio all’ospedale Gaslini di Genova due splendide bambine. Valentina, figlia di Tadjik e dell’ex calciatore Roberto Scarnecchia, ha dato alla luce le gemelline Ottavia e Amanda.

Valentina, 40 anni, dal suo profilo Instragram ha condiviso la gioia: “Amici è stata la giornata più divertente, emozionante, surreale e bella della mia vita. Vi presento finalmente Amanda e Ottavia o meglio conosciute come ‘Le Kessler’ nate oggi 13/05/2021 alle 10.53 (Ottavia) e alle 10.55 (Amanda). Il Prof. e tutto lo staff dell’Ospedale Gaslini assolutamente FAVOLOSI. Love”.

Valentina ha poi raccontato il ritorno a casa dall’ospedale: “Amici, il giorno zero è arrivato, siamo a casa. Io ho già una mezza paresi facciale da stress, ma va tutto bene e andrà tutto benissimo, per tutto il resto esiste sempre e comunque il gin tonic delle 18”.

La neo mamma, conduttrice per Food Network Italia, canale del gruppo Discovery, aveva anche raccontato al settimanale ‘Oggi’ la reazione del fondatore del M5S alla notizia che presto sarebbe diventato nonno. “È contentissimo. Come tutti in famiglia, non vede l’ora che arrivino queste bambine. Io però ce lo voglio proprio vedere poi, in pratica, alle prese con due neonate!”. Poi aveva anche svelato com’è Beppe Grillo in veste di genitore: “Tutti mi chiedono che padre sia. Il nostro è un normalissimo rapporto tra un padre ed una figlia che si vogliono bene”.

Beppe Grillo e la famiglia allargata

Nella vita privata di Beppe Grillo ci sono due matrimoni e 4 figli, più i figli acquisiti Valentina e Matteo. Dal matrimonio con Sonia Toni Beppe infatti ha avuto due figli: Luna, nata nel 1980 e Davide, classe 1983. Nel 1996 Beppe Grillo ha sposato Parvin Tadjk, figlia di un importatore di tappeti iraniano e di un’italiana. La coppia ha messo al mondo due figli: Rocco, nato nel 1994, e Ciro, nato sei anni più tardi. Parvin, però, aveva già altri due figli, ovvero Valentina e Matteo, nati dal precedente matrimonio con il calciatore Roberto Scarnecchia.

