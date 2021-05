Alessia Marcuzzi

La conduttrice ha portato il suo cane fuori con un look decisamente insolito

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi)

Adora il suo piccolo Brownie al punto da portarlo a spasso anche mentre si trova in accappatoio e con la maschera per il viso in bella mostra. Alessia Marcuzzi si è fatta immortalare con il suo barboncino marrone, avvolta in un asciugamano bianco, con la fascia fra i capelli, un paio di scarpe gialle dal tacco vertiginoso e gli occhiali da sole.

Ha deciso di scendere in strada in questo modo decisamente originale per festeggiare il primo compleanno di Luce, la linea di skincare da lei lanciata nel 2020.

La 48enne conduttrice tv ha naturalmente attirato l’attenzione dei passanti. Sul social Marcuzzi ha pubblicato il video che racconta tutto e spiega il motivo del suo abbigliamento insolito e di un aspetto singolare: “Oggi Luce compie 1 anno!!! Ed io voglio ringraziarvi. E’ stato un anno incredibile…mai avrei pensato di far parte della vostra beauty routine in così poco tempo, sono così felice che vi piaccia! Un grazie speciale a tutto il mio team, siete davvero super. E tanti auguri a te Luce mia, adoro averti addosso”.

Alessia Marcuzzi festeggia a modo suo

Alessia Marcuzzi ha completato il suo outfit con la borsa firmata dal brand di cui è proprietaria. Ai passanti decisamente sorpresi lei ha mandato baci. “E’ il compleanno di Luce, quindi esco così”, ha sottolineato sui social. I prodotti beauty di Alessia sono estremamente naturali e anche per questo hanno avuto un grande successo. Proprio per questa ragione lei ha voluto festeggiare l’avvenimento, senza passare inosservata.

Del resto, Alessia Marcuzzi adora stupire ed è sempre felice di fare un po’ di sana autoironia. Recentemente è andata in onda una clip molto divertente che immortala la conduttrice romana mentre, ospite dello studio di ‘Verissimo’, fa un capitombolo insieme con la collega Silvia Toffanin. Entrambe sono scoppiate a ridere, del resto sono amiche da molti anni e quindi si sono divertite a diventare protagoniste di una piccola gaffe, naturalmente senza conseguenze negative per entrambe.

