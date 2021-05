William e Kate

Il nipote della regina Elisabetta e sua moglie hanno ringraziato i sudditi per le condoglianze

Il Principe William e sua moglie Kate Middleton sono ancora molto tristi per la scomparsa del nonno Filippo, marito della regina Elisabetta II. Così in questi giorni hanno scritto diversi messaggi per ringraziare tutte le persone che li hanno sostenuti con il loro affetto. “Le loro altezze reali sono state incredibilmente commosse dai tanti messaggi premurosi che hanno ricevuto nelle ultime settimane. Mancheranno a tutti noi il ​​nostro nonno e bisnonno tanto amato, ma il vostro messaggio ha fornito grande conforto in questo momento difficile”. Ha scritto la coppia reale ai suoi sostenitori.

Nell’occasione William e Kate hanno fatto sapere di aver spiegato ai loro tre figli cosa sia successo al loro adorato bisnonno. George, sette anni, Charlotte, sei, e Louis, tre, ormai sanno che Filippo non c’è più e sono incredibilmente affranti, proprio come i loro genitori. La frase di ringraziamento accompagnava una cartolina che ritrae un principe Filippo sorridente, nella sua immancabile uniforme militare. “Il Duca e la Duchessa di Cambridge vi ringraziano per le vostre gentili parole dopo la morte del Duca di Edimburgo”, hanno aggiunto William e Kate Middleton.

La nostalgia di William e Kate

Proprio dopo la morte del Principe Filippo, alcune fotografie inedite scattate con i suoi pronipoti erano state pubblicate sulla pagina Instagram della famiglia reale, Kensington Royal. In una delle immagini la regina Elisabetta, 94 anni, e suo marito sedevano accanto a sette dei loro pronipoti, con il monarca “rilassato” che teneva in braccio l’allora piccolissimo principe Luigi. George e Charlotte erano, invece, intenti a sorridere felici e spensierati.

Una seconda foto di Sua Maestà e suo marito era stata condivisa sulla pagina Instagram del Duca e della Duchessa di Cambridge e mostrava la coppia in posa con il principe George e la principessa Charlotte durante una visita al castello di Balmoral, nel 2015. La didascalia recitava: “Oggi condividiamo, insieme ai membri della famiglia reale, le fotografie del Duca di Edimburgo, ricordandolo come padre, nonno e bisnonno”. Segno che Filippo ha lasciato un grande vuoto nel cuore della famiglia reale e di tutti i sudditi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata