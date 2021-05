Le nozze tra l'attrice e il manager si terranno in Sicilia, terra natale di entrambi

Anche per Miriam Leone è arrivato il momento di fare il grande passo. L’attrice. Miss Italia 2008, da due anni è legata al manager Paolo Carullo e ora hanno deciso di sposarsi.

Tra la Miriam e Paolo, già nel mese di marzo si vocifera di nozze imminenti, ma lei aveva commentato i rumor: “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”, aveva detto Miriam per smentire le voci. Per poi aggiungere: “Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”. Gelosi della loro privacy, preferiscono vivere la loro storia lontano dai riflettori e dal clamore, tanto che l’attrice non posta mai scatti a due sui social.

Miriam Leone: Il matrimonio sarà a settembre in Sicilia

Ora sembra che quell’anello sia arrivato. Infatti Miriam Leone invitata alla ‘trasmissione Ogni Mattina’ su Tv8 ha confessato al giornalista Santo Pirrotta che il matrimonio sarebbe vicino. Le nozze, infatti sarebbero in fase di organizzazione. I due futuri sposi, infatti, sarebbero alle prese con i preparativi e non avrebbero ancora comunicato ufficialmente la data agli invitati, zie comprese. Il matrimonio comunque è deciso, come conferma Miriam Leone e sarà a settembre in Sicilia, terra di origine dell’attrice 36enne e anche del fidanzato.

Paolo Carullo, fidanzato di Miriam Leone

Miriam Leone e Paolo Carullo fanno coppia da circa due anni. La coppia è molto riservata e discreta. Il fidanzato top secret di Miariam, Paolo Carullo, è di Caltagirone, siciliano come Miriam, trasferitosi tanti anni fa a Milano per studiare. Nel 2006 ha ottenuto la laurea in Economia e finanza.

Attualmente Carullo lavora nel mondo finanziario in qualità di Associate Partner presso la società Aliante Partners, dove è a capo dello sviluppo del business. Inoltre il futuro sposo di Miriam è un musicista della dj band Apple Jack.

