Giorgia Palmas

La showgirl e Filippo Magnini raccontano il giorno del loro matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati qualche giorno fa, a Milano. Adesso dicono di essere pazzi di gioia per questo passo tanto atteso e rimandato a causa dell’emergenza Covid. Sui social l’ex velina 39enne e il campione di nuoto suo coetaneo hanno raccontato ai fan la loro felicità, chiarendo: “Non è vero che ci siamo sposati in gran segreto!”.

Giorgia nelle sue storie descrive questo giorno così speciale, donando ai follower tanti particolari sui fiori d’arancio. “Sei contenta? Sei felice? Ti è piaciuto il matrimonio?”, le domanda Magnini sul divano accanto a lei. La Palmas annuisce con la testa. “Tutto in segreto”, sottolinea scherzoso lo sportivo. “Ma non è vero! Non ci siamo sposati in segreto, non so perché dicono e scrivono questa cosa”, precisa Palmas. “Ci siamo sposati e basta”, aggiunge Re Magno.

Giorgia Palmas piena di gioia

“Certo, non abbiamo fatto gli annunci, ma ci siamo sposati”, continua Giorgia Palmas. “Hai detto di sì”, le fa notare Magnini. “Anche tu lo hai detto”, replica l’artista sarda. Poi entrambi ironizzano: “Ma avremo firmato nel posto giusto?”. Poi entrambi raccontano qualche aneddoto: “La giornata è iniziata così, quando sono arrivati i bouquet da polso. L’emozione ha iniziato a farsi sentire. Ovviamente non sapevo quale scegliere, poi ho scelto. Poi mi sono vestita e davvero ho realizzato che quel momento che tanto abbiamo atteso si stava avvicinando e allora sì che l’emozione è diventata protagonista”, rivela Palmas sul social. La showgirl e conduttrice ha indossato un completo pantalone da sposa firmato Atelier Emè, lo stesso marchio che firmerà il suo abito bianco quando sarà possibile celebrare la cerimonia in chiesa. La coppia farà, infatti, un’altra festa di matrimonio, questa volta più in grande in modo da poter invitare tutti gli amici.

Giorgia Palmes e Filippo Magnini si sono detti di sì nella Sala degli Specchi, all’interno del Palazzo Reale di Milano. “E poi eccoci, era tutto bellissimo perché era tutto semplice ma c’eravamo noi, il nostro amore, Sofi, Mia e i nostri sogni che niente e nessuno può fermare”, confessa Palmas pubblicando la foto insieme allo sposo, mentre entrambi si baciano. “Siamo felici di una felicità nuova”, concludono.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata