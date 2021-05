Will Smith

L'attore ha pubblicato un video nel quale si scatena per perdere i chili accumulati con il lockdown

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Will Smith ha deciso di mettersi a dieta ferrea dopo essersi mostrato in netto sovrappeso sulla sua pagina Instagram. A quanto pare l’attore americano ha preso diversi chili durante il lockdown, complice la vita decisamente più sedentaria rispetto al solito. Poco tempo fa aveva mostrato i risultati della sua pigrizia con una foto nella quale appariva quasi irriconoscibile, con la pancetta e un look molto casalingo. Adesso sembra che la star abbia cambiato rotta, attraverso un regime alimentare ipocalorico e una seria routine sportiva.

Il nuovo corso di Will Smith è in un video, pubblicato su Instagram e TikTok, in cui l’attore di ‘Io sono leggenda’ applaude e balla a ritmo di musica. Sullo sfondo si vede una palestra, con tanto di attrezzi pronti per rimettere in forma uno degli attori più amati e sorridenti del mondo. La clip comincia con la star che guarda dritto in camera, mostrando un aspetto decisamente divertito. Pantaloncini e maglietta sportiva indosso, l’attore inizia a scatenarsi e a battere le mani seguendo le note in sottofondo. Per poi girare in tondo e poi ricominciare un’altra volta.

La nuova routine di Will Smith

Insomma, sembra che Will Smith abbia deciso di tornare in forma. Ma lo vuole fare senza rinunciare alla sua ormai leggendaria allegria. A quanto pare la nuova routine dell’attore sarebbe cominciata lo scorso 3 maggio, dopo aver confessato ai suoi fan di non essere mai stato così poco in forma in tutta la sua vita. Il tutto condito da uno scatto inequivocabile, che lo mostrava decisamente appesantito. “Questo è il mio corpo dopo la pandemia”, aveva aggiunto. Dando la colpa di tutta la sua sedentarietà al Covid.

Il giorno dopo aveva aggiunto: “Amo il mio corpo, ma voglio sentirmi meglio. Voglio tornare nella migliore forma della mia vita”. Di qui la decisione di rimettersi in sesto, un percorso che l’attore vorrebbe documentare passo passo su YouTube, piattaforma con la quale avrebbe raggiunto un accordo ad hoc per trasmettere i video con i quali spera di convincere tante altre persone a fare del fitness un nuovo, salutare, compagno di vita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata