Keira Knightley

L'attrice britannica ha presentato i documenti per cambiare il proprio cognome

Il suo cognome ormai è iconico, riconducibile a moltissimi film di successo, dalla saga dei ‘Pirati dei Caraibi’ a ‘The imitation game’. Adesso Keira Knightley ha però deciso di tagliare con il passato e di assumere il cognome di suo marito. La decisione è stata ufficializzata 8 anni dopo le nozze. Presto Keira potrebbe presentarsi come la signora Righton. Come il suo consorte James Righton, appunto.

L’attrice britannica, mamma di due figlie, ha già avviato l’iter burocratico per cambiare il suo nome. La coppia del resto è più affiatata che mai, come dimostrano le immagini “rubate” poco tempo fa che immortalano Keira e James a spasso in un quartiere a Nord di Londra. La star inglese ha oprato per un look molto semplice, acqua e sapone come sempre.

Keira Knightley mamma felice

L’artista e suo marito, musicista, si frequentano dal 2011 e si sono sposati 8 anni fa. Sono genitori di due bimbe, Edie, sei anni, e Delilah, 20 mesi. Qualche mese fa Keira Knightley ha ufficializzato una decisione difficile, assunta dopo un lungo periodo di riflessione. L’attrice circa due settimane fa è andata nell’ufficio competente, nella capitale britannica e ha presentato tutta la documentazione. Poi ha ammesso di averci riflettuto a lungo perché non ha mai trovato il coraggio.

L'attrice si era recentemente ritagliata un ruolo da protagonista nel prossimo film in costume 'The Essex Serpent', al fianco di Tom Hiddleston e in arrivo sulla piattaforma AppleTV+. Poi fonti a lei vicine hanno confermato che ha abbandonato l'impegno per stare più vicina alla sua famiglia. “Il film l'avrebbe tenuta lontana troppo a lungo dalle sue figlie”, ha detto il suo portavoce. La star è stata quindi sostituita dalla collega Claire Danes. A proposito del suo nome, c'è una curiosità che non tutti sanno. Keira è nata da padre inglese e madre con origini scozzesi e gallesi. In realtà non si sarebbe dovuta chiamare così, ma Kiera , ovvero la forma anglicizzata di Kira, in onore della pattinatrice russa Kira Ivanova, che suo padre ammirava tanto. Tuttavia la madre, al momento della registrazione del nome, fece un errore di spelling scrivendo la “e” prima della “i”.

