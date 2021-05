Jennifer Garner

L'attrice ed ex moglie di Ben Affleck è stata paparazzata a Los Angeles più in forma che mai

Jennifer Garner è una grande sportiva, amante degli allenamenti e della vita sana. Così è stata paparazzata a Los Angeles, mentre andava in palestra con sua figlia Violet. L’attrice, 49 anni, è stata raggiunta dalla 15enne, che le somiglia moltissimo e che la star texana ha avuto con l’ex marito Ben Affleck, 48.

Solo pochi giorni fa Jennifer Garner era stata vista insieme alla sua ex fiamma, John Miller. In molti credono che fra i due sia riesplosa la passione. Così, mentre Ben Affleck si consola fra le braccia della sua ex storica Jennifer Lopez, la sua ex moglie cerca di ricostruirsi una vita con John.

All’esterno della palestra, Jennifer Garner è sembrata più in forma che mai. Con un paio di leggings blu scuro, una canotta bianca, una felpa con il cappuccio e la zip nera e un paio di scarpe da ginnastica grigie. La star di ‘Alias’ ​​aveva i suoi ormai famosi capelli castani legati in una coda di cavallo e semi nascosti da un berretto grigio. Al suo fianco c’era la figlia, alta e slanciata come lei. Praticamente una giovane sosia.

Jennifer Garner e Ben Affleck ancora amici

Jennifer Garner e Ben Affleck hanno divorziato nel 2018 dopo 13 anni di matrimonio. Insieme condividono anche Seraphina, 12 e Samuel, 9. Da poco fonti vicine all’attrice hanno riferito che Jennifer si sarebbe riavvicinata a John Miller, dal quale si era separata durante l’estate dopo una storia durata circa 3 anni. ”Jen e John sono tornati insieme”, ha detto la fonte a ‘Us Weekly’. “È successo poche settimane fa”, ha aggiunto.

Jennifer Garner ha comunque mantenuto un buon rapporto con il suo ex marito. I due vengono regolarmente visti insieme quando partecipano a eventi che riguardano uno dei tre figli. Nel frattempo, però, Ben Affleck è sempre più vicino a J.Lo., con la quale era stato fidanzato fra il 2002 e il 2004. “Mi tengo in contatto periodicamente con Jennifer Lopez e ho molto rispetto per lei”, ha confermato lo stesso Ben. Insomma, Jennifer Garner e Ben Affleck ormai non possono che essere semplici amici. E ottimi genitori per i loro ragazzi.

