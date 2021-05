La concorrente del primo 'Grande fratello' non vuole più essere l’intelligente del gruppo

Marina La Rosa ha deciso che è arrivato il momento di cambiare. Basta fare l’intellettuale, la radical chic, la colta. E’ arrivato il momento di voltare pagina per l’ex gieffina.

“Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di follower e vengono pagate per postare una foto o una storia”, ha esordito sul suo profilo Instagram.

Marina La Rosa ha iniziato la sua carriera grazie al primo ‘Grande Fratello’, nel 2001. Lei, un fisico elegante e sensuale, è stata un personaggio centrale nella Casa tanto da essere etichettata con il soprannome di ‘gatta morta’. Terminata l’esperienza al Gf ha iniziato a comparire in vari programmi come ospite e poi anche come opinionista. Non mancò un calendario hot realizzato per ‘Max’, che andò letteralmente a ruba.

Da quel momento Marina prova a cavalcare l’onda del successo per entrare da vera protagonista nel mondo dello spettacolo. Studia recitazione, fa teatro, cinema e tv. Poi finisce travolta da quel successo cui aveva sempre aspirato, tanto da dichiarare di aver sperperato tutti i soldi guadagnati, finendo sul lastrico. Marina a quel punto decide di dare un taglio netto con il mondo dello show business. Nel 2010 si sposa con l’avvocato Guido Bellitti dal quale ha due figli: Andrea Renato e Gabriele, di cui è orgogliosissima. Nel 2019 rientra nel giro della tv e partecipa all’Isola dei Famosi.

Ma Marina è uno spirito inquieto. Una provocatrice che non le manda a dire. Una donna dinamica e intelligente. Ma no, intelligente no. Marina non vuole più essere abbinata a quella parola. La sua ennesima trasformazione è annunciata da lei stessa via Instagram.

Così Marina La Rosa, 44 anni, lancia la sua sfida polemizzando contro le influencer: “Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di follower e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere f**a (ah vero, io sono già una f**a pazzesca). Un mio amico mi ha detto ‘Smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto fai vedere le tette e il cxxx e vedrai come aumentano i follower’. Io però le tette e il cxxx non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia”.

Tantissimi i commenti dei follower e delle amiche vip. Persino Alessia Marcuzzi commenta: “Ma infatti facce vede’ quanto sei bona”, accompagnato da due risate e due cuori rossi.

