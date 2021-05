Justin Timberlake

Il cantante e attore, in vista di un nuovo film, segue allenamenti e dieta rigorosi per accumulare peso (muscoli, non grasso)

Sarà protagonista di un nuovo film: ‘Palmer’. Un impegno per il quale è costretto a prendere 8 chili in più. Di muscoli, naturalmente. Così Justin Timberlake ha deciso di impegnarsi in una nuova routine quotidiana a base di basket, danza, golf e sollevamento pesi. A seguirlo è il suo personal trainer di fiducia, Ben Bruno, che ai media americani ha raccontato qualche aneddoto.

“Justin si allena costantemente durante tutto l’anno e, una volta stabilito un obiettivo specifico, lo persegue e fa tutto il necessario per raggiungerlo”, ha detto Bruno. Che poi ha aggiunto: “Nessuno degli atleti professionisti che alleno è stato ancora in grado di batterlo sugli esercizi al Landmine, nemmeno io. Il che è davvero molto fastidioso, perché sollevare pesi è l’unica cosa che pensavo di poter fare meglio di lui”. E invece il cantante e attore ha raggiunto già il record dei 50 chili.

Ecco quindi svelati i segreti che permettono a uno degli artisti più poliedrici del panorama internazionale di sembrare ancora un ragazzino, a dispetto dei 40 anni ormai compiuti. Justin Timberlake si allena ogni giorno in modo costante e segue una dieta molto rigorosa.

La routine di Justin Timberlake

La star fa 5 pasti al giorno a intervalli regolari. Cerca di evitare il junk food, il cosiddetto cibo spazzatura e lascia perdere anche cibi che non contengono fibre e minerali naturali richiesti dal corpo. Inoltre beve molta acqua, per aiutare la pelle e per sentirsi sazio più a lungo. Il regime alimentare del marito di Jessica Biel prevede anche un largo uso di frutta, avena, uova, pollo, verdure, frullati proteici e pane integrale. Ma c’è una cosa cui Justin non può proprio rinunciare: i biscotti Oreo. Che immerge nel latte bianco per gustarli al meglio.

Nella vita di Justin Timberlake, oltre che per i figli Sileas e Phineas, c’è però spazio anche per l’impegno ambientale. Di recente ha lanciato una campagna contro la costruzione di un potenziale oleodotto nella nativa Memphis, in Tennessee.

Il cantante ha giustificato la sua contrarierà rispetto alla Byhalia Pipeline in un video postato sulla sua pagina Instagram: l’impianto, secondo il progetto, verrebbe collocato a ridosso di una sorgente vicina al fiume Mississippi, che rifornisce di acqua potabile milioni di persone del luogo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata