David e Victoria Beckham

La coppia glamour sta costruendo una mega fattoria nella campagna inglese

Sono due icone di stile, ma al tempo stesso amano la campagna e la vita all’aria aperta. Così David e Victoria Beckham hanno deciso di costruire una mega fattoria a Cotswolds, nel verde dell’Inghilterra. Una magione extralusso, da 6 milioni di sterline, con tanto di area riservata alla loro flotta di trattori e tosaerba. La coppia più trendy del mondo ha depositato proprio in questi giorni il progetto, per realizzare una tenuta nella quale alimentare la passione per giardinaggio e agricoltura.

Il programma è di realizzare una casa di campagna dotata di qualunque comfort, con campi da tennis, campi da calcio, una piscina, capanne sugli alberi e un lago. E di completarla con un capannone destinato alle attrezzature. “Servirà come deposito per macchinari come trattori e tosaerba, necessari per gestire il giardino e i terreni, compresi i campi adiacenti la proprietà”, hanno spiegato i coniugi Beckham. L’edificio dovrebbe contenere anche un ufficio destinato al lavoro dell’ex calciatore, attualmente impegnato con la sua nuova squadra di calcio americana Inter Miami.

Il progetto di David e Victoria Beckham

Nella nuova casa di David e Victoria Beckham ci sarà spazio anche per gli animali. Il progetto prevede infatti la realizzazione di speciali casette riservate ai pipistrelli e spazi destinati alla nidificazione di diverse specie di uccelli. Insomma, tutto sarebbe pronto. Ma i vicini sono già sul piede di guerra: a preoccuparli è l’ipotesi che il territorio possa essere deturpato e che la fama della coppia possa comprometterne la serenità.

Nonostante questo i Beckham vanno avanti: hanno già ottenuto il via libera per la realizzazione del lago, per l’edificazione di un’enorme cantina nella quale dovrebbero trovare posto almeno 7mila bottiglie pregiate e per la costruzione di una fontana. Il tutto avrebbe ricevuto il via libera definitivo anche dal West Oxfordshire District Council, l’ente che vigila sul territorio. Con buona pace dei vicini che, probabilmente a partire dall’estate, dovranno imparare a convivere con una delle famiglie più popolari del mondo.

