A pochi mesi dall’uscita dalla Casa del ‘Grande fratello Vip’, Samantha De Grenet è stata vittima di un infortunio. Infatti Samantha è una persona dinamica e molto sportiva. “Una sportiva da compagnia, non da sport agonistici”, come si definisce lei stessa.

Oltre a correre, tra le sue passioni c’è anche il padel, una variante del tennis che sta spopolando. Uno sport molto praticato soprattutto dagli ex calciatori e anche dai personaggi famosi. Un paio di giorni fa come sua consuetudine, la conduttrice televisiva e showgirl era andata a giocare a padel. Una classica partita con amici, che questa volta è finita male.

Samantha, tra un dritto e rovescio, un pallonetto e una volèe, si è provocata una lesione al menisco e al legamento collaterale, che ora rende necessario l’utilizzo delle stampelle da qui al prossimo mese.

Contattata dalla redazione del LaPresse.it Samantha De Grenet ci risponde: “Sto benino, si avanti con il sorriso. Avrò la scusa per stare un po’ a riposo”. E ridendoci su ci dice: “Sto convincendomi che lo sport non sia così salutare, che non faccia poi così bene. Ho una lesione al menisco, all’osso, al legamento collaterale ed edema. Il medico mi ha dato un mese sulle stampelle, poi si vedrà se sarà il caso di operarmi. Dovrò fare tanta terapia senza appoggiare la gamba per i prossimi trenta giorni.

Non saranno di certo due stampelle a tenermi chiusa in casa! Io per ora penso già alle vacanze. Quest’estate Argentario”.

Samantha De Grenet: Vorrei condurre un format tutto mio

Dopo l’esperienza al ‘Grande fratello Vip’ Samantha De Grenet, stampelle a parte, è pronta per imbarcarsi in nuovi progetti. “Ho voglia di fare esperienze nuove” dice a LaPresse.it

“Mi piacerebbe condurre un programma tutto mio, che ho scritto io. Un format sulle problematiche dei bambini e degli adolescenti e delle loro famiglie. Un programma che coinvolga figli, genitori, nonni, insegnati. Un momento di tv in cui si trattano le tematiche legate al rapporto degli under 14 con i loro familiari. Un salotto dove fare una chiacchiera per un confronto tra diverse generazioni con diverse problematiche”.

E alla domanda se le piacerebbe fare un altro reality confessa: “Sono una persona dinamica, in cerca di nuovi stimoli e nuove esperienze. Il mio più grande desiderio sarebbe di partecipare a ‘Ballando con le stelle’ e a ‘Pechino Express’. Milly Carlucci è una donna che stimo, una conduttrice elegante e raffinata. Mi piacerebbe aver modo di conoscerla e lavorare con lei. Poi il programma è nelle mie corde. Ha un ritmo che fa per me!”.

