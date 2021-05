Il Principe Harry

I bookmaker inglesi sono già scatenati: il Principe ricorderà suo nonno Filippo

Come da tradizione, i bookmaker inglesi sono già scatenati: come si chiamerà la bimba che il Principe Harry e Meghan Markle aspettano a breve? Le maggiori quotazioni vanno su un nome decisamente evocativo: Philippa. In onore del nonno di Harry, marito della regina Elisabetta II, recentemente scomparso. Secondo gli esperti di scommesse, la piccola potrebbe chiamarsi proprio come Filippo.

La nascita è prevista all’inizio dell’estate in California, dove Harry e sua moglie vivono da circa un anno. Nonostante la distanza sempre maggiore che divide il Duca di Sussex dalla famiglia reale, gli scommettitori sono sicuri che lui renderà omaggio al suo amatissimo nonno. Le probabilità, secondo i siti di scommesse, sono attualmente 3 a 1. In pratica, chi dovesse puntare su Philippa in caso di vittoria triplicherebbe la somma giocata.

Il principe Harry punta alla tradizione?

Al secondo posto, fra i nomi più probabili, c’è Diana. Un omaggio alla mamma di Harry. Il nome era stato associato 6 anni fa alla principessa Charlotte, secondogenita di William. Adesso viene accostato alla piccola nascitura. Al terzo posto naturalmente c’è Elizabeth, come la regina. In questo caso la quotazione è di 10 a 1. “I fan della famiglia reale sperano che Harry e sua moglie puntino su Philippa ecco perché la maggior parte degli scommettitori è sicura che sarà questo il nome prescelto”, ha dichiarato un esperto del settore alla stampa britannica. “Ma anche Diana è molto probabile e non sarebbe una sorpresa per nessuno”, ha aggiunto.

In realtà il Duca di Edimburgo, Filippo appunto, aveva già due pronipoti chiamati in suo onore. Ma in tutta la sua vita non ha mai avuto l’occasione di incontrarli, perché nati proprio in piena pandemia quando le restrizioni non consentivano di incontrare il marito della regina. Ecco perché se la scelta cadesse su Philippa sarebbe un regalo molto importante per Elisabetta, rimasta sola dopo aver condiviso tutta la sua vita con il consorte.

Al momento sia Harry sia Meghan non hanno rivelato il nome della bambina. L’ufficializzazione del sesso della piccola è arrivata nel corso della discussa intervista concessa a Oprah Winfrey. Dal quel giorno sono partite le scommesse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata