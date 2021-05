Il giovane tiktoker è talmente famoso che lo stesso fondatore di Facebook ha deciso di rispondergli

Khabane Lame, conosciuto da tutti come Khaby, è l’italiano più famoso nel mondo. E’ talmente popolare che anche Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook è un suo follower.

Khabane Lame è nato in Senegal il 9 marzo 2000, ma dall’età di un anno vive in Italia. Il giovane talento ha costruito il suo successo solo nell’ultimo anno. Non sapendo cosa fare chiuso in casa durante il lockdown, Khaby Lame ha cominciato a fare video. Ma non i soliti video ai quali siamo abituati. Video semplici, brevi e ironici. Mai un parola: solo gesti.

Il suo format principale sono comiche video-reaction mute, ovvero clip in cui lo si vede replicare, con un’espressione facciale sempre incredula e spaesata, ai filmati più insensati degli altri utenti.

Una strategia vincente, quella di puntare sul linguaggio non verbale, che gli ha permesso di diventare virale anche all’estero.

Un’idea e un talento che in poco tempo lo hanno portato a scalare la vetta dei social network, in particolar modo su TikTok.

A inizio marzo Khaby Lame aveva accumulato ben 1 milione di follower su TikTok. Oggi è seguito da 47 milioni di persone in tutto il mondo. Su Instagram, poi, l’enfant prodige è seguito da 10 milioni di persone. Un numero esorbitante considerato che è appena approdato sul social.

Un’ascesa talmente fulminea che anche il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg (7,4 di follower Instagram) ha deciso di seguirlo. “Boss, solo in due settimane”, gli ha scritto Khaby Lame. E Zuckerberg, a sorpresa, ha risposto al video con l’emoticon del pollice alzato.

Khaby Lame è entrato ufficialmente nella top 100 mondiale e oggi è seguito da 47 milioni di persone in tutto il mondo.

Khaby Lame punta su YouTube

“A essere sincero non mi aspettavo minimamente questo successo. A inizio mese il canale ha avuto un boom e ora sto provando a mantenerlo. La classifica per me comunque è solo un numero: certo, sono contento di essere il primo in Italia, mail mio scopo resta semplicemente quello di far divertire la gente”, ha confessato Khaby Lame in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Ma non sarà così per sempre gli ha domandato il quotidiano: “Assolutamente no, proprio in questi giorni sto decidendo insieme alla mia agenzia su quali format puntare per diversificare i contenuti. In ogni caso mi piacerebbe misurarmi anche con altre piattaforme come Twitch e YouTube”.

