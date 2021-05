Katie Holmes

L'ex moglie di Tom Cruise ha lasciato il suo fidanzato Emilio Vitolo dopo 8 mesi

Dopo 8 mesi Katie Holmes è tornata di nuovo single.L’ex moglie di Tom Cruise si era infatti fidanzata con un ristoratore di 33 anni, Emilio Vitolo. Con lui ha condiviso mesi molto intensi, ma adesso la coppia ha deciso di separarsi. La conferma arriva dai collaboratori dell’attrice 42enne: i due si sono definitivamente lasciati, ma resteranno amici.

Le prime indiscrezioni sono cominciate a circolare qualche settimana fa negli Stati Uniti, quando l’attrice è stata vista più volte sola per le strade di New York. Qualche giorno dopo è partita, ancora una volta senza Emilio, alla volta del Connecticut per girare un nuovo film.

Poco dopo è arrivata l’ufficialità: “La loro relazione è finita. Hanno capito di stare meglio come amici”, ha detto una fonte vicina a Holmes. “Non c’è comunque alcun problema, resteranno sempre in buoni rapporti. Katie ed Emilio hanno passato un bellissimo periodo insieme, si sono divertiti tanto. Ma poi si sono resi conto che la relazione non funzionava” ha aggiunto.

Katie Holmes mamma felice

L’attrice diventata celebre con la serie tv ‘Dawson’s Creek’ ha voglia di concentrarsi sul rapporto con la figlia avuta da Tom Cruise, Suri, e sul suo lavoro. “Emilio lavora a New York nel campo della ristorazione, Katie è un’attrice e viaggia sempre moltissimo”, ha fatto notare la stessa fonte ai media americani. “Hanno progetti e ritmi troppo diversi, non poteva funzionare”.

La coppia è stata vista per la prima volta insieme a settembre 2020 e da quale momento Katie Holmes ed Emilio erano sembrati inseparabili. Il loro sembrava un amore solido, destinato a durare. L’attrice diceva di essere felice di aver trovato un compagno con i piedi ben piantati per terra e con una vita lontana dal mondo del cinema. La loro unione era stata ufficializzata a dicembre con una foto postata su Instagram, condivisa anche da Emilio che nell’occasione aveva parlato di Katie come della “persona più straordinaria, gentile e bella” che avesse mai conosciuto.

Le loro vite così diverse hanno però preso il sopravvento. E adesso per Katie Holmes ed Emilio Vitolo non resta che una bella amicizia da condividere.

