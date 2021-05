Jennifer Lawrence

La star, insieme con il collega Matt Damon, è entusiasta per il ritorno di fiamma fra i "Bennifer"

Il ritorno di fiamma, ormai quasi ufficiale, fra Ben Affleck e Jennifer Lopez non ha creato scompiglio ed eccitazione solo fra i loro fan. A quanto pare anche gli amici più stretti sono felicissimi di questa notizia. Fra loro, in prima fila, ci sono Jennifer Lawrence e Matt Damon, che con Affleck condivide anche l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale vinto con ‘Will Hunting – Genio ribelle’.

Jennifer Lawrence stava registrando il podcast di una commedia della quale è protagonista quando è rimasta letteralmente sbalordita nello scoprire che Ben Affleck sembrava essersi riunito con la sua ex fidanzata Jennifer Lopez. La star è stata così sopraffatta dall’eccitazione da essere stata costretta a interrompere per qualche minuto l’episodio. E proprio durante la registrazione, l’attrice premio Oscar ha dato la notizia a tutti i fan.

Jennifer Lawrence felice per i suoi amici

Insomma, quella che sembrava una semplice amicizia a quanto pare si sta trasformando in una relazione vera: i Bennifer sono veramente tornati. E’ stata proprio Jennifer Lawrence a ufficializzare la notizia che da settimane tiene banco negli Stati Uniti: “Ultime notizie: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme. Sono in vacanza! In questo momento sono in vacanza insieme”, ha detto l’attrice con enfasi nel corso della registrazione, interrotta proprio per l’occasione.

Recentemente anche Matt Damon, grandissimo amico di Affleck, ha dimostrato tutto il suo entusiasmo per questa relazione. Parlando della notizia, l’attore da commentato: “Spero sia vero. Voglio bene a entrambi, sarebbe fantastico”. Quando gli è stato chiesto un commento più personale, lui però si è tirato indietro: “Non c’è abbastanza alcol al mondo per farmi dire qualcosa al riguardo”, ha assicurato, dichiarando che finora non aveva mai sentito nulla sulla presunta fuga dei due ex, paparazzati in una romantica vacanza sulla neve in Montana e poi ancora a Los Angeles sul suv di J.Lo. Insomma, almeno Damon per il momento resta cauto. Nel frattempo tutti i fan tifano per un ritorno di fiamma che sa di favola.

