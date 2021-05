Ilary Blasi

La moglie di Francesco Totti ha accolto Alfio, che farà compagnia a Donna Paola

Recentemente in casa sua era entrata Donna Paola. Adesso Ilary Blasi ha deciso di far crescere la famiglia di gattini adottati e così ha mostrato le prime immagini di Alfio. Anche questo cucciolo è un Canadian Sphynx, conosciuto anche come gatto nudo a causa dell’assenza di pelo. La moglie di Francesco Totti ha dato il benvenuto al piccolo amico di famiglia con una bella foto postata sul suo profilo Instagram.

La conduttrice de ‘L’isola dei famosi’ aveva già adottato un gatto della stessa specie a dicembre 2019. Si trattava di una femmina, cui Ilary Blasi aveva dato nome Donna Paola. Fra le due è stato amore a prima vista: la gatta si è subito dimostrata affettuosa e coccolona, proprio come la sua amica “umana”. A quanto sembra, l’idea di adottare un animale è venuta proprio a Ilary e ai tre figli: Cristian, 15 anni, Chanel, 14 oggi, e Isabel, 5. Mentre Francesco Totti all’inizio non l’avrebbe presa benissimo. Con il tempo, l’ex capitano della Roma ha però cambiato idea e adesso adora i due gattini di famiglia.

Ilary Blasi fa il bis felino

Nel corso di una diretta Instagram Francesco Totti aveva raccontato all’amico Bobo Vieri: “La notte dorme dentro il letto, in mezzo alle mie gambe e non mi pare vero: è una favola. Ilary l’ha chiamata Donna Paola. E’ affettuosa da morire, non sembra un gatto. Appena sente la voce di Isabel si arrampica sui tetti, lei la uccide dalla mattina alla sera, ma non le ha mai fatto un graffio. Se la prendi te ne innamori. Io stavo per separarmi da mia moglie per il gatto. Non lo volevo assolutamente. Dicevo no e lei sì a tutti i costi. Alla fine sono sempre le mogli che decidono. Neanche mi ha detto sì o no, me l’ha portato a casa e basta. Per due giorni non ci siamo parlati e poi mi sono innamorato”. Dimostrando così tutto il suo amore per la gattina.

Donna Paola ha anche regalato dei cuccioli alla coppia, a ottobre 2020. Tutta colpa di un “incidente” con un gattone che gira nel giardino della villa nella quale Ilary Blasi e Francesco Totti vivono a Roma. Adesso Donna Paola ha un nuovo amico con il quale giocare. Una festa per tutta la famiglia.

