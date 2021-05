Romeo Beckham

Il secondogenito dell'ex calciatore sfoggia uno stile scelto dal marito di Victoria nel 2007

Suo padre e sua madre sono icone di stile globali. E così Romeo Beckham, secondogenito di David e Victoria Beckham, ha deciso di ispirarsi al suo celebre papà sfoggiando un taglio cortissimo e color biondo platino.

E’ stato lui stesso a condividere la foto con i suoi fan, postando una sua immagine su Instagram subito dopo aver salutato l’haistylist di fiducia.

Romeo, 18 anni, recentemente ha conquistato la sua prima copertina di ‘Vogue’. Con un maglione kaki oversize, pantaloni della tuta grigi e un paio di sneakers nere griffate in primo piano, il figlio di mezzo dei Beckham è apparso perfettamente a suo agio nei panni di modello. E lo è sembrato anche questa volta, quando ha deciso di tagliarsi i capelli e di ossigenarli.

Suo padre David, che nel 2007 aveva optato per una pettinatura identica, si è affrettato a prendere in giro suo figlio per averlo copiato, scrivendo sui social: “Bei capelli @romeobeckham, mi chiedo da dove ti sia venuta questa idea”. Il commento dell’ex calciatore inglese ha rapidamente accumulato quasi 2000 like, con un suo fan che ha notato: “Come suo padre”. Da parte sua, Victoria non ha potuto fare a meno di dare la sua approvazione: “Wow, amore”, ha scritto.



I look di Romeo Beckham

Non è la prima volta che Romeo Beckham prende spunto dalle acconciature di suo padre. A maggio 2020 si era immortalato con le treccine mentre trascorreva il lockdown con la sua famiglia. Anche la fidanzata di Romeo, Mia Regan, si è affrettata ad assicurargli che è una grande fan del suo nuovo look, lasciando un’emoji con un cuore proprio sotto la foto.

Proprio questa settimana i due diciottenni hanno festeggiato il secondo anno insieme. Per ricordare la giornata così speciale, il ragazzo ha pubblicato un’immagine in bianco e nero nella quale coccolava la sua amata.

Insomma, in casa Beckham l’amore sembra andare proprio a gonfie vele. Come dimostra il rapporto sempre più affiatato fra David e Victoria. E come dimostrano le imminenti nozze fra il primogenito Brooklyn e la fidanzata Nicola Peltz.



