Natalia Paragoni e Andrea Zelletta

La modella e influencer: Parlare di sesso fa ancora scalpore, specialmente se a esprimersi sono le donne

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, sono giovani, belli, innamorati e senza freni. La coppia, sbocciata a ‘Uomini e donne’, sente il bisogno di raccontarla nei minimi dettagli. Una strategia per mantenere vivo e infuocato il rapporto. Un gioco di complicità tra i due, quasi erotico, fatto di rivelazioni hot e confessioni piccanti. Un gioco a chi rilancia di più.

Dopo l’incidente avuto per il troppo sesso durante un weekend di fuoco con la sua dolce metà, Andrea Zelletta sciorina altri dettagli.

Durante un’intervista a radio Rtl 102.5 ha raccontato che all’interno della Casa del ‘Grande fratello Vip’ non resistendo più al bisogno di soddisfare delle esigenze impellenti e per placare gli alti livelli di testosterone, ha praticato in bagno dell’autoerotismo.

“C’è una cosa che mi vergogno di aver fatto. Non è seria, fa un po’ ridere ed è successa dentro il Gf Vip. Tale segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che la casa è piena di telecamere e ce n’è una anche in bagno, piccola, in alto, che ti guarda. Si trattava di una telecamera di sicurezza”, ha raccontato l’ex gieffino.

E poi ha confessato: “Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo mesi ho ceduto e me ne sono fregato”.

Natalia Paragoni, intervistata di recente, ha commentato l’accaduto: “L’autoerotismo ci sta e tutti lo fanno, solo che il mio ragazzo è sincero!”.

“Parlare di sesso fa così tanto scalpore ancora nel 2021. Nessuno fa sesso e nessuno può dirlo, specialmente le donne, altrimenti vengono additate. Io ho solo detto che faccio sesso con la persona che amo, c’è nulla di sbagliato?” ha aggiunto poi Natalia negli studi di ‘Punto Z.

“Sesso sfrenato”, precisa Zelletta, ospite anche lui con Natalia alla trasmissione di Tommaso Zorzi. “Bisogna fare sesso pugliese”, scherza l’ex gieffino.

E Natalia coglie la palla al balzo e anticipa che nella sua prossima Instagram Stories annuncerà: “Ho messo l’anello, un altro contraccettivo, perché per ora non voglio rimanere incita”.

Natalia Paragoni: L’abbiamo fatto subito

Confidandosi poi con Zorzi, Natalia ha ricordato la prima volta con Andrea. Subito dopo la scelta negli studi di ‘Uomini e donne’ i due non hanno perso tempo. “La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta. Subito dopo il sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo. Dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito”.

E non soddisfatta, Natalia Paragoni snocciola una serie di particolari relativi all’episodio: “Mi ero messa un completino rosso bellissimo tutto in pizzo, me lo ricordo ancora”. Mentre lui a sentire Natalia era inguardabile: Ti sei presentato male dai, rivolgendosi a Zelletta. “Aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato a me. Ok che sono durate poco…”, ha precisato Natalia.

A quel punto Zorzi stuzzica l’ex tronista tarantino chiedendogli i suoi gusti riguardo le donne nella Casa del ‘Grande fratello Vip’. “Nella Casa c’erano diverse e molte di loro sono belle. Posso dirti con chi non sarei stato”, si lascia andare Andrea. “Se devo farti un nome, il nome di quella che preferisco, allora è Elisabetta Gregoraci”.

