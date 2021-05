L'ex gieffina ha deciso di debuttare nel fashion con una sua linea bikini mozzafiato all'insegna della tendenza

Giulia Salemi, dopo essere uscita dalla casa del ‘Grande fatello Vip’, entra nella moda. L’ex gieffina, terminata l’esperienza nel reality di Canale 5, che le ha permesso di trovare l’amore accanto a Pierpaolo Pretelli, ha deciso di debuttare nel fashion con una sua linea bikini mozzafiato all’insegna della tendenza.

L’influencer italo-persiana ha lanciato così a sorpresa la sua collezione dal nome ‘Smmrbeachewear’. Ovviamente a fare da modella per i pezzi super sexy della nuova collezione è la stessa Giulia.

Dai social Salemi ha invitato i follower: “Sono emozionata… ragazze ci siamo! Siamo online con la mia linea di costumi. Andate a curiosare…”

E così è stato. Nel giorno dell’online, il sito del nuovo brand SMMR è andato in crash per le troppe visite. Il susseguirsi di ordini ha mandato in tilt il sistema, tanto che per un po’ non è stato possibile accedere all’e-commerce. Un successo inaspettato anche per Giulia: “Sono veramente al settimo cielo, c’è veramente tanto lavoro dietro”, ha commentato nelle sue storie Instagram.

Con oltre un milione e mezzo di follower all’attivo e l’estate alle porte, siamo sicuri che quest’estate i costumi della Salemi saranno tra i protagonisti delle spiagge.

Giulia Salemi: Una collezione per tutte le donne

La collezione di costumi da bagno di Giulia Salemi è rivolta a tutte le donne, come conferma la stessa modella a Tommaso Zorzi durante una puntata di ‘Punto Z’: “Ho voluto creare una linea che valorizzasse tutte noi. Per farci sentire belle e a nostro agio anche al mare”.

La linea di costumi esclusivi spazia dal design insolito e molto femminile a un mix di sensualità e anticonformismo.

Una carrellata di modelli, tutti bellissimi e diversi, e per tutti i gusti: dal Persian Princess disponibile in diverse tonalità al modello Mulan, per poi arrivare al Trap Queen, Power Girl, Jasmine, Miss Bunny, Iconic Girl e Love Me. Nella collezione by Giulia Salemi non ci sono solo bikini, ma anche costumi a pezzo intero:dal modello Kim a Barbie, da Baby Angel a Boss, e poi completi da spiaggia, minidress e gonne.

