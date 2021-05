Gianluca Vacchi

Il milionario influencer posta su Instagram il viaggio con il jet privato e ringrazia il Paese che l'ha ospitato

Gianluca Vacchi finisce nel mirino degli utenti di Instagram dopo la pubblicazione dell’ennesimo video: il volo di andata e ritorno per la Serbia.

L’imprenditore e star dei social, 53 anni, si è infatti vaccinato a Belgrado. A raccontarlo è lui stesso dai suoi profili. Il fatto ha subito suscitato curiosità e clamore.

Con una storia pubblicata su Instagram l’imprenditore si filma durante il viaggio di ritorno con il suo jet privato. Era la prima dose per Gianluca Vacchi e anche per la sua compagna, Sharon Fonseca, 26 anni. I due qualche settimana dovranno tornare per la seconda e ultima.

Gianluca Vacchi, andata e ritorno

“Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose del vaccino, grazie Serbia per trattarci come se fossimo veri cittadini”, ha commentato in inglese Vacchi e ha poi aggiunto: “Vi siamo molto riconoscenti, torneremo per la seconda dose”. Dallo scorso gennaio Belgrado aveva dato ai cittadini stranieri che soggiornano nel Paese o che intrattenevano rapporti professionali con esso la possibilità di prenotare un vaccino a scelta tramite la compilazione di un modulo online. Non sappiamo quale vaccino abbiano fatto Vacchi e la sua compagna, ma i richiedenti potevano scegliere tra Pfizer, Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca e Moderna.

Una manovra, quella del governo serbo, per assicurarsi del turismo e far ripartire l’economia. Poi, però, il Paese balcanico ha dovuto fare dietrofront perché la possibilità di vaccinarsi anche agli stranieri stava rallentando le somministrazioni per i serbi. Ma Gianluca Vacchi è riuscito a garantirsi le dosi di vaccino per lui e Sharon (compagna e mamma della piccola Blu Jerusalema), che sino al mese scorso erano messe a disposizione ai cittadini stranieri dalla Serbia.

Una toccata e fuga, quella di Vacchi, che non è piaciuta ai suoi follower. Sono piovute accuse. La scelta di Vacchi di andare in Serbia per proteggersi dal Covid e non aspettare il proprio turno in Italia non è piaciuta ad alcuni commentatori.

