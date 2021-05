I ladri si sono introdotti nell'abitazione dei genitori dell'ex ministro trafugando gioielli e denaro

Brutta avventura per Nunzia De Girolamo e i suoi genitori. La villa dei genitori dell’ex ministra e ora conduttrice Rai è stata svaligiata. Il furto è avvenuto nella notte dell’11 maggio a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento.

Nell’abitazione, in contrada Maioli, poco distante dalla zona ospedaliera di Benevento, vivono i genitori dell’ex ministra del Governo Letta e oggi conduttrice Rai. Per gli inquirenti ancora non è chiaro a quanto ammonti la refurtiva, ma dalle prime indagini avviate il bottino ammonterebbe a un valore notevole.

Molto probabilmente i malviventi avevano già studiato la villa dei genitori di Nunzia De Girolamo, così da individuare un punto di facile accesso per entrare indisturbati e mettere a segno il colpo.

Il ladri dopo aver scassinato una finestra pianterreno, si sono entrati nella villa portando via in brevissimo tempo soldi, oggetti in oro e due pistole, detenute legalmente dal proprietario. Fortunatamente l’abitazione al momento del furto era disabitata. A dare l’allarme sono stati i genitori di Nunzia De Girolamo, dopo essere rientrati a casa da una cena.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno avviato le indagini dopo aver effettuato i rilievi.

Nunzia De Girolamo: Grazie a tutti per la solidarietà

L’ex ministro ha ringraziato dal suo profilo Instagram tutti quanti hanno voluto inviarle messaggi di solidarietà per la brutta vicenda: “Grazie per i messaggi d’affetto e per la vicinanza, episodi di microcriminalità nelle zone periferiche sono sempre di più e dobbiamo tenere alta l’attenzione perché è una brutta violazione della privacy ricevere una cosa del genere, ma il pericolo è dietro l’angolo. I miei genitori stanno bene, non erano in casa”

Nunzia De Girolamo, già ministro dell’Agricoltura nel Governo Letta, dall’estate 2018 ha avviato collaborazioni con diversi quotidiani Inoltre è opinionista e inviata per ‘Non è l’Arena’ su La7. Nel marzo 2019 ha partecipato come concorrente a ‘Ballando con le stelle’. Dal 12 febbraio 2021 è conduttrice del programma di attualità ‘Ciao Maschio’ su Raiuno.

