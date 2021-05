Il campione serbo, numero 1 al mondo, si affida al numero 1 dello showbiz italiano

In vista degli Internazionali d’Italia, il campione di tennis Novak Djokovic sceglie un coach speciale: il suo amico Rosario Fiorello.

E l’allenamento postato da Djokovic sul proprio profilo Instagram diventa subito virale. Un divertente sketch in stile Fiorello. “Nole, piegati di più. Apri, colpisci da sotto e chiudi”, dice lo showman a Djokovic.

“Grande Fiore. Grazie per i suggerimenti di oggi in campo. E’ sempre un piacere incontrarti e passare del tempo assieme sia in campo che fuori. La prossima volta canteremo assieme come abbiamo fatto al Festival di Sanremo”, il commento di Djokovic, numero 1 al mondo nella classifica ATP del tennis.

Il tennista serbo è solito frequentare l’amico quando è in Italia. I due si frequentano spesso e non è inusuale vedere lo showman in tribuna a tifare per “Nole”.

Fiorello, Djokovic e la gag su Nadal

Tra Fiorello e Djokovic c’è da tempo un certo feeling, una sorta di complicità. I due spesso si sono prestati a gag e parodie. Famosa, quella nel 2009, quando Djokovic, ospite del ‘Fiorello Show’, conquistò il pubblico proponendo un’imitazione estemporanea dei colleghi Rafael Nadal e Maria Sharapova.

