Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni annuncia via social di aver comprato un nuovo appartamento a Milano

E’ tempo di cambiar casa per i Ferragnez. La famiglia si allarga e serve una nuova dimora. Con l’arrivo della piccola Vittoria (nata lo scorso 23 marzo), crescono i bisogni e la necessità di spazi che sappiano accogliere con calore le esigenze della famiglia. Inoltre, Chiara Ferragni, nuovo volto di Bulgari, avrà forse bisogno di una nuova location per i set fotografici.

A dare l’annuncio del cambio di casa è la stessa Ferragni che entusiasta racconta su Instagram: “Finalmente abbiamo trovato la nostra casa dei sogni”.

L’influencer via social ha condiviso la novità con i suoi 23,5 milioni di follower: “Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto”.

Il post prosegue: “Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. È un appartamento come piace a noi, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso, ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.

La coppia più influente del web da 3 anni vive in un super attico nel quartiere di CityLife a Milano. Nel 2018 la influencer e il rapper, da poco diventati genitori, si trasferirono nel quartiere più trendy di Milano in un appartamento da 410 metri quadrati su due livelli, situato all’interno del complesso delle residenze Libeskind realizzate da Zaha Hadid.

L’attico ha un bellissimo terrazzo con jacuzzi e vista sulla Torre Allianz ed è dotato di un vasto salotto, di una spaziosa cucina, di una zona notte, di una camera degli ospiti, di una palestra e della cabina armadio di Fedez. Al piano superiore si trova invece l’immenso e ricco guardaroba di Chiara. Un appartamento, secondo i prezzi di mercato, da 10mila euro euro di affitto al mese, per un valore d’acquisto di circa 2 milioni di euro.

Il nuovo nido d’amore dei Ferragnez

Il nuovo appartamento dei Ferragnez, ancora in costruzione, sarà pronto nel 2022, tra la primavera e l’estate. La coppia traslocherà a poca distanza dall’attuale residenza: sempre nell’area di Citylife, in un nuovo complesso di case extralusso, dove lei e Fedez potranno personalizzare ogni dettaglio, dando vita così alla casa dei loro sogni.

