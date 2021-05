Elisabetta Canalis

La showgirl si è infortunata nel corso di un allenamento e ci scherza sopra sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Sui suoi canali social Elisabetta Canalis racconta quasi ogni giorno in che modo si tiene in forma. Con dure sessioni di allenamento, fra palestra e ring. Questa volta la showgirl, che vive da tempo a Los Angeles con il marito Brian Perri e la piccola Skyler Eva, ha condiviso con i suoi fan un piccolo incidente. Mentre si dedicava al suo amato kickboxing, Canalis si è rotta un dito del piede. Forse a causa di un calcio sferrato con troppa forza. E così ha pubblicato su Instagram foto e video che documentano l’infortunio.

Il piede di Elisabetta appare rosso e gonfio. E, come conferma la radiografia postata dalla sfortunata protagonista, sembra decisamente rotto. Del resto, quando si trova con il suo personal trainer Elisabetta non si risparmia. Si allena con grande energia, sferrando calci potenti. A piedi nudi in palestra, questa volta non ha saputo regolare la forza e così, dopo tre colpi troppo forti, l’osso del terzo dito del piede ha ceduto. Diventando subito livido e gonfio.

Elisabetta Canalis non si arrende all’infortunio

Ora Canalis dovrà portare per qualche tempo la scarpa post-operatoria, ma nonostante questo la prende con simpatia e continua ad allenarsi. Sui social trova anche la forza di scherzarci su: mentre sfoggia la sua nuova calzatura scrive “Quasi mi piace”. Insomma, non sembra per nulla preoccupata dall’infortunio anche perché può contare su suo marito che di professione è proprio ortopedico.

Elisabetta Canalis non vede l’ora di guarire per tornare in palestra, ma anche per ricominciare le sue attività. Già testimonial di molti marchi, l’ex Velina non smette mai di lavorare sotto il sole della California. Così mostra un’altra foto, nella quale appare raggiante. “Questa felicità è perché non vedo l’ora di condividere con voi un progetto cui tengo tanto e sapere cosa ne pensate”, aggiunge. Segno che presto tornerà con nuove sorprese.

Nel frattempo, avrà modo di dedicarsi alla sua piccola Skyler Eva e ai suoi amatissimi cani, con i quali condivide giornate spensierate, all’insegna dell’allergia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata