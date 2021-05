Aurora Ramazzotti

La figlia di Eros e Michelle Hunziker risponde agli hater che la considerano raccomandata

Spesso è stata tacciata di essere raccomandata, di lavorare in tv solo grazie ai suoi celebri genitori: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Questa volta Aurora Ramazzotti ha deciso di rispondere per le rime agli hater che spesso la prendono di mira sui social.

Per confessare le sue difficoltà ha scelto il podcast di Federico Pecchia e Davide Damiani ‘Tecchepigli’ . La ragazza ha raccontato che sua madre Michelle l’ha sempre sostenuta nel progetto di dedicarsi al mondo dello spettacolo. Papà Eros invece non ha mai nascosto alla figlia che avrebbe preferito per lei un futuro diverso.

Nonostante questo, Aurora Ramazzotti ha deciso di andare dritta per la sua strada. Attraversando anche una lunga gavetta. Solo a 18 anni per lei si sono aperte grandi opportunità: la conduzione del daily di ‘X-Factor’, che la giovane ha colto al volo nonostante suo padre non fosse completamente d’accordo. Alla prima esperienza, Aurora ha ammesso di non aver fatto un ottimo lavoro. Respinge però tutte le accuse di raccomandazione che le sono arrivate da quel momento in poi.

Aurora Ramazzotti non si ferma più

“Nessuno ha telefonato per raccomandarmi, né mia madre né tantomeno mio padre. Qualcuno nella produzione ha visto come usavo i social, mi ha chiamata. Ho fatto un provino e mi hanno presa” ha detto Aurora Ramazzotti nel podcast. Lei da quando è nata è sotto i riflettori, quindi è abituata agli occhi indiscreti dei fan. Nonostante questo, ha sempre dichiarato di aver lavorato duro e fatto la gavetta.

Questa consapevolezza le ha dato la forza di andare avanti, nonostante frequenti e pesanti critiche. Adesso ha appena concluso l’avventura a ‘Ogni mattina’, il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe, inoltre è entrata a far parte del team de ‘Le Iene’.

Senza mai smettere di studiare. Aurora sta, infatti, frequentando un’accademia di musica e recitazione per poter essere pronta a cogliere al volo le occasioni che le si presenteranno. Incurante delle critiche.

