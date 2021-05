William e Harry

I due fratelli terranno discorsi separatati l'1 luglio, in occasione dell'inaugurazione della statua di Lady Diana

Il principe William e suo fratello Harry “hanno insistito” per tenere discorsi separati il prossimo 1 luglio, quando inaugureranno una statua commemorativa in onore della loro mamma, Lady Diana. I due Windsor appaiono, insomma, più distanti che mai nonostante il riavvicinamento in occasione dei funerali del nonno, il principe Filippo.

Il Duca di Sussex, 36 anni, vive in una casa da 14,7 milioni di dollari a Santa Barbara, in California, con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie.

Dovrebbe nuovamente tornare nel Regno Unito a luglio, per scoprire l’opera d’arte dedicata alla sua amatissima mamma. In molti avevano nutrito la speranza che i due fratelli si sarebbero riuniti per questa occasione. Mettendo da parte la tensione causata dall’intervista concessa da Harry e Meghan a Oprah Winfrey, nella quale la coppia ha accusato di razzismo la casa reale britannica.

William e Harry lontanissimi

Niente da fare: William e Harry non parleranno insieme. Anche perché proprio il Duca di Sussex sarebbe rimasto traumatizzato dall’accoglienza gelida riservatagli in occasione del suo ritorno a Londra, per dare l’ultimo addio al nonno. Anzi, c’è chi pensa che Harry potrebbe approfittare dell’imminente nascita del suo secondo bambino per evitare un nuovo incontro con la sua famiglia.

La statua è stata commissionata per celebrare il ventesimo anniversario della morte della principessa Diana e riconoscere ufficialmente il suo impatto positivo sul Regno Unito su tutto il mondo. L’opera sarà installata nel Sunken Garden di Kensington Palace l’1 luglio, in occasione del 60esimo compleanno della principessa scomparsa.

Secondo la stampa inglese Harry potrebbe addirittura non tornare a Londra, offeso da un’accoglienza fredda e decisamente poco amichevole. Per il momento voci vicine al Duca di Sussex confermano l’arrivo del principe. “La sua intenzione è di tornare, ma potrebbe fare una visita al volo senza coinvolgere Meghan e i due bambini”.

Quello che al momento è certo è l’intenzione dei due fratelli di inaugurare la statua con discorsi separati. Per rendere ancora più palese una frattura che ormai sembra insanabile.

