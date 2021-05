Vanessa Incontrada

La conduttrice italo-catalana confessa a Mara Venier di non escludere una seconda gravidanza

A 42 anni Vanessa Incontrada non esclude di voler diventare ancora mamma. Ospite di Mara Venier nell’ultima puntata di ‘Domenica In’, l’artista italo-catalana ha parlato della possibile nuova gravidanza e ha aggiunto: “Mai dire mai”. La bella attrice e conduttrice ha già un bambino, che in questi anni è cresciuto tanto e del quale si sente molto orgogliosa.

Nel frattempo, Vanessa Incontrada è molto impegnata anche sul fronte lavorativo. Proprio in questi giorni è sul set di ‘Fosca Innocenti‘, una nuova fiction targata Mediaset che la vede protagonista. L’attrice originaria di Barcellona prosegue quindi la sua carriera senza però mai tralasciare la famiglia. “Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano dalla mia abitazione e da mio figlio Isàl”, ha rivelato Vanessa a Mara Venier, riferendosi al bambino avuto dal suo compagno Rossano Laurini. “Lui adesso pensa agli amici, solo che adesso riconosce quello che faccio e sento un grande orgoglio da parte sua”, ha aggiunto.

L’equilibrio di Vanessa Incontrada

“Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui. E in questa fase ora è anche più difficile staccarsi da lui. E’ un punto fermo”, ha confessato Vanessa Incontrada, mettendo in evidenza quanto il rapporto con il suo bambino sia fortissimo, soprattutto adesso che lui sta crescendo. E quanto l’idea di diventare di nuovo mamma non le dispiaccia affatto. “Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà, sarà, sennò va bene così”, ha raccontato l’artista.

Insomma, Vanessa Incontrada si sente una donna realizzata e felice. Diventata popolarissima nel nostro Paese grazie alla conduzione di ‘Zelig’, in questi anni l’artista si è divisa fra televisione e cinema. Coronando il suo sogno d’amore nel 2007, grazie all’incontro con il suo compagno Rossano, e diventando mamma di Isàl nel 2008.

