Il re degli ottomila ci riprova per la terza volta

La leggenda dell’alpinismo Reinhold Messner, 76 anni, annuncia le nozze con la sua compagna Diane Schumacher, 35 anni più giovane di lui.



Reinhold Messner, re assoluto dell’alpinismo, dopo aver raggiunto la vetta delle 14 montagne della terra sopra gli 8.000 metri senza bombole di ossigeno, tenta una nuova impresa. Messner ha infatti deciso di convolare a nozze per terza volta con la compagna Diane Schumacher.

A dare la notizia delle nozze è il quotidiano altoatesino ‘Tageszeitung’. “È un evento che riguarda noi due e non il resto del mondo”, commenta il Re degli ottomila al giornale.

Reinhold Messner, le nozze a maggio

Il matrimonio tra la leggenda dell’alpinismo e la sua compagna, 35 anni più giovane di lui, non è del tutto inaspettato. Reinhold Messner non aveva mai tenuto nascosto il desiderio di sposarsi con Diane, al suo fianco dall’aprile 2020. Le nozze, che sicuramente si svolgeranno in alta quota, sono fissate per questo mese, ma la data è ancora top secret. La conferma arriva dalle pubblicazioni appese sul tabellone ufficiale di Castelbello-Ciardes (Kastelbell-Tschars), paesino in provincia di Bolzano dove si terrà la cerimonia.

In un’intervista con ‘Bunte’ nel 2019 l’ex alpinista aveva annunciato con gioia il suo nuovo amore: “E’ di qualche decennio più giovane, con lei avverto una grande curiosità per quello che sto facendo e poi è molto brava come escursionista e alpinista”.

Nell’album di famiglia di Messner ci sono già 2 matrimoni: il primo con la giornalista tedesca Uschi Demeter, sua moglie dal 1972 al 1977. Poi, nel 2009, dopo 25 anni di convivenza e tre figli Magdalena (1988), Simon (1991) e Anna (2002), sposò Sabine Stehle, dalla quale divorziò nel 2019.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata