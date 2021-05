La coppia annuncia sui social con un lungo messaggio la fine della loro relazione

L’amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis è finito. La scelta di mettere la parola fine alla loro relazione è stata presa di comune accordo.

Da quando i due erano venuti allo scoperto, molti avevano sollevato dubbi su quell’unione. Oltre alla differenza di età (42 anni), per alcuni l’amore di Maria Laura De Vitis non era tanto per Paolo Brosio quanto per la notorietà portatale dalla relazione. Il giornalista però l’aveva sempre difesa parlando di “Rapporto di complicità che nessuno conosce. Tra di noi un colpo di fulmine”. Brosio e De Vitis si erano conosciuti a un evento a Forte Dei Marmi la scorsa estate: “Ci siamo guardati e sorrisi, è stato un colpo di fulmine. Alla fine siamo rimasti a scambiare due chiacchiere” aveva dichiarato l’ex gieffino in un’intervista a ‘Novella 2000’.

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis avevano sempre difeso il loro amore anche quando avevano iniziato a circolare le voci su un possibile flirt di lei con un giovane imprenditore. Paolo ha sempre sostenuto di fidarsi ciecamente della compagna: “Sinceramente di quello che dice la gente poco mi interessa. Tra me e Maria Laura c’è un bellissimo rapporto di complicità che nessuno conosce realmente. Quelli che criticano non hanno nessun motivo per farlo. Non vivono con noi e parlano a vanvera perché secondo me soffrono di gelosia”.

L’addio di Maria Laura De Vitis a Paolo Brosio

Poi la notizia che nessuno si aspettava. La giovane modella 22enne annuncia ai follower con una story su Instagram che la sua storia d’amore con Paolo Brosio si è conclusa.

“Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi di comune accordo siamo arrivati alla conclusione che la relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme non verrà mai cancellato da nessuno. Paolo rimarrà una delle persone più importanti della mia vita e sono certa che anche Paolo pensa di me la stessa cosa”, le parole di Maria Laura via social.

Lo stesso messaggio è stato ricondiviso da Brosio su Instagram sempre in una storia, senza però specificare le motivazioni della rottura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata