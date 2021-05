La primogenita di Madonna infiamma la Rete con dei selfie hot

Lourdes Leon ruba i riflettori alla mamma. Lourdes Maria Leon Ciccone, figlia di Madonna, non ha ereditato dalla mamma soltanto l’amore per la moda. La giovane sta infatti diventando sempre più audace e osé, proprio come la sua spregiudicata madre.

Con un post su Instagram la primogenita di Madonna ha infiammato i social postando dei selfie molto sexy e anche diverse inquadrature del suo lato b.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LOLA (@lourdesleon)

Nelle foto condivise su Instragram per il lancio di un brand di moda di cui è testimonial, Lourdes Leon ha lasciato poco all’immaginazione. Stretta in un succinto abito viola e tacchi neri con plateau, Lourdes Maria Leon Ciccone mostra il lato b in perizoma e un enorme tatuaggio sulla schiena.

Lourdes Leon musa ispiratrice di Marc Jacobs

Figlia della regina del pop Madonna (62 anni) e del suo personal trainer cubano Carlos Leon, la giovane inflluencer è cresciuta nella Grande Mela e ha studiato danza alla LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts.

Qualche anno fa Lourdes Leon aveva debuttato nella moda sfilando come modella per alcuni brand e preso parte a una eccentrica performance di Disegual che riproduceva un’orgia.

Ballerina e performer, la bella Lourdes Leon è anche la nuova modella della campagna primavera estate 2021 di Marc Jacobs, scelta dal marchio per impersonare alcuni look che strizzano l’occhio al pubblico della Generazione Z, di cui fa parte.

Lola, come viene chiamata in famiglia, è stata fidanzata con il giovane attore candidato all’Oscar Timothée Chalamet. La relazione era nata mentre frequentavano la LaGuardia High School di Manhattan. “Lo rispetto molto. Eravamo una coppia di ragazzini”, aveva rivelato Lourdes Leon in un’intervista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata