Giorgia Palmas e Filippo Magnini sposi

La showgirl e il campione di nuoto si sono dettì sì a Milano. L'annuncio a cose fatte, sui social

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati. In gran segreto, a Milano. Che la conduttrice televisiva e showgirl e il campione di nuoto volessere sancire la loro unione era cosa nota. Quello che ha colto tutti di sopresa, paparazzi compresi, è stata la modalità. Nessuna cerimonia fastosa con foto vendute in esclusiva (magari per beneficenza), ma un evento raccolto, solo con testimoni e famigliari.

Giorgia Palmas: Ci siamo detti sì

A svelarlo a cose fatte, sulla sua pagina Instagram, la stessa Giorgia Palmas. “Abbiamo detto Sì. C’eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri famigliari stretti e sì, c’erano anche le mascherine…” inizia il testo del post. Ma “c’era anche tutto il nostro Amore, i nostri progetti, i sogni e la voglia che abbiamo di stare insieme per tutta la Vita”. Arriverà “poi anche il giorno che SI lo diremo davanti a Dio e davanti a tutti i nostri amici e con le famiglie al completo”. E allora “tutto sarà perfetto”. Tuttavia “lo faremo solo quando questo momento difficile passerà per tutti e la serenità tornerà a regnare sovrana e festeggiare per tutti avrà un sapore autentico”. L’importante è che “Ora siamo felici, di una felicità nuova, sincera, siamo marito e moglie e davvero non vedevamo l’ora”.

Prima una figlia e ora le nozze

Giorgia Palmas, 39 anni, e Filippo Magnini, 39, stanno assieme dal 2018 e dal loro amore era nata Mia, che a settembre compirà 1 anno.

Giorgia è mamma anche di Sofia, oggi tredicenne, nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. Dal 2012 al 2017 era stata legata sentimentalmente al campione di bike trial e inviato di ‘Striscia la notizia’ Vittorio Brumotti.

Filippo Magnini è considerato uno dei migliori stileliberisti italiano di sempre nelle distanze brevi. E’ stato 2 volte campione mondiale nei 100 metri e ha vinto anche 2 titoli mondiali in vasca corta e in totale 17 ori europei. Fuori dalla vasca è stato inviato alla sesta edizione dell’Isola dei famosi (2008) e concorrente di ‘Celebrity Masterchef’ (2017). A lungo legato alla collega Federica Pellegrini, ha anche preso parte a una fiction con Raoul Bova, ‘Come un delfino’, interpretando sé stesso.

