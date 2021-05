Chris Martin

Il frontman dei Coldplay era finito nei guai, ingiustamente, quando faceva il cassiere di un supermercato

Ognuno ha i propri scheletri dell’armadio, anche un super vip come Chris Martin. Recentemente il frontman dei Coldplay ha ammesso di essere stato denunciato per furto, molti ani fa, quando ancora ragazzo lavorava come cassiere in un supermercato britannico.

Il cantante era stato assunto da un punto vendita della grande distribuzione alla fine degli anni ’90, per mantenersi mentre cercava di sfondare con la musica. Un giorno dalla cassa della quale era responsabile erano sparite 30 sterline e lui fu ingiustamente indicato come responsabile dell’ammanco. E minacciato di licenziamento.

“Io mi sono immediatamente difeso, dicendo che non avevo rubato nulla”, ha raccontato Chris Martin alla BBC. “Ma il direttore ha continuato ad accusarmi, ha detto che mancavano 30 sterline e che non sarebbe dovuto accadere più”, ha proseguito l’artista che, con la sua band, ha appena presentato l’ultimo singolo facendolo risuonare sulla Stazione spaziale internazionale.

Chris Martin e l’amore per la cioccolata

L’artista inglese, che avuto 2 figli dall’attrice Gwyneth Paltrow e che attualmente ha una relazione con Dakota Johnson, ha anche raccontato dei suoi primi guai amorosi. Chris Martin ha confessato di essere stato scaricato una volta e questo lo ha portato a una sorta di dipendenza da cioccolata. “E’ successo nel 1994, ero ancora giovane e inesperto e non sapevo come comportarmi in una relazione”, ha detto.

“Una ragazza aveva gentilmente accettato di uscire con me, ma dopo poco tempo mi ha portato al bar. Avevo appena acquistato delle mini uova di cioccolato dal supermercato”, ricorda Chris. “Lei mi ha fatto sedere e ha detto che secondo lei fra noi non avrebbe funzionato e che sarebbe stato meglio restare amici. A quel punto mi sono consolato con quella cioccolata”.

Chris Martin ha anche parlato della sua vita attuale. “In questo momento sto cercando di staccarmi un po’ dall’idea di essere una popstar. Sto cercando di costruire la mia autostima dall’interno”. Il cantante e i Coldplay dovrebbero tornare a suonare dal vivo in occasione dei Brit Awards, esibendosi da una chiatta galleggiante sul Tamigi.

