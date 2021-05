Jennifer Lopez e Ben Affleck in Montana

La coppia sarebbe tornata insieme almeno da tre mesi grazie a un fitto scambio di mail

Il loro ritorno di fiamma sembra ormai cosa fatta. Ben Affleck e Jennifer Lopez si vedono sempre più spesso e, secondo voci vicine alla coppia, avrebbero ripreso a frequentarsi a partire dallo scorso febbraio. Insomma, chi pensava che il riavvicinamento dei “Bennifer” fosse solo gossip non ha tenuto conto del fatto che le due star si sono davvero ritrovate dopo quasi 10 anni. I bene informati sostengono che i due abbiano riavviato la loro relazione mentre la cantante e attrice 51enne era sul set del suo nuovo film ‘Shotgun Wedding’.

A prendere l’iniziativa sarebbe stato Ben Affleck, che avrebbe cominciato a intrattenere con la sua ex fidanzata un rapporto epistolare via mail mentre lei si trovava nella Repubblica Dominicana per le riprese. Da quel momento in poi l’attore e J.Lo non si sarebbero più lasciati, come mostrano le immagini diffuse qualche giorno fa dal tabloid inglese ‘Daily Mail’, che ritrae Ben e Jennifer all’interno del suv bianco appartenente alla diva.

Precedentemente, la coppia era stata paparazzata durante una vacanza all’insegna dello sci in Montana, dove sembra che lui possegga uno chalet nascosto fra i boschi. Qui i due avrebbero passato un’intera settimana insieme, lontani da occhi indiscreti.

Ben Affleck e Jennifer Lopez inseparabili

Sembra che Ben Affleck abbia cominciato a scrivere email a Jennifer Lopez, con la quale era stato fidanzato fra il 2002 e il 2004, evidenziando quanto lei fosse bella sul set. Ben avrebbe aggiunto di desiderare moltissimo volare alla volta della Repubblica Dominicana, ma di essere impegnato nelle riprese di ‘The Tender Bar’, a Boston, con George Clooney. A questa mail ne sono seguite moltissime altre, fino alla fine di aprile quando J.Lo è finalmente tornata a Los Angeles.

Al momento la coppia non ha ancora confermato queste voci. Di certo sia Ben Affleck sia Jennifer Lopez sono single. Lui ha divorziato da tempo dall’ex moglie Jennifer Garner, con la quale ha due figlie, lei si è appena separata da Alex Rodriguez a un passo dalle nozze.



