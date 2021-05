Una parte del ricavato delle vendite sarà devoluta in beneficenza per la cura, la ricerca e la prevenzione dell'Hiv

Tommaso Zorzi ha le idee molto chiare in materia di piacere sessuale e si fa così promotore di una nuova linea di sex toys: Tommyland, firmata dallo stesso Tommaso e lanciata da MySecretCase.

Un’idea che sposa lo stile del vincitore dell’ultimo ‘Gf Vip’ e che allo stesso tempo vuole unire divertimento ed educazione nelle sfere intima e sessuale come ha spiegato Tommaso Zorzi: “Il tabù, in tutte le sue forme, è uno degli ostacoli che ho sempre cercato di scardinare nella mia vita, fuori e dentro i social. Lo faccio, sicuramente, attraverso un linguaggio divertente e giocoso, ma la responsabilità che sento su questi temi, nei confronti delle persone che mi seguono, è grande. Oggi di sessualità si parla più di prima, ma lo stigma c’è ancora. Da qui è nata l’idea di collaborare con un marchio di sex toys”.

Tommaso Zorzi e la beneficenza

Dopo aver inciso il singolo ‘Se mi lasci non vale’ in coppia con Donatella Rettore, pubblicato il libro ‘Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri’ e vinto il ‘Grande fratello Vip’, Tommaso Zorzi si rivolge ai suoi 2 milioni di followers per scardinare le inibizioni che ancora oggi ci accompagnano.

La nuova collection è fatta di giocattoli per adulti estrosi e colorati con cui l’influencer vuole celebrare una sessualità libera, ma protetta. I prodotti sono realizzati in silicone medicale e con materiali sicuri.

Una parte del ricavato delle vendite sarà devoluta in beneficenza ad associazioni che si occupano della cura, ricerca e prevenzione dell’Hiv come spiega Zorzi: “In un contesto italiano dove la percentuale delle persone affette da HIV che arriva tardivamente alla diagnos, è ancora una delle più alte rispetto alla media europea, ho deciso di dare il mio contributo destinando una parte del ricavato alle associazioni che si occupano di ricerca, terapia e prevenzione”.

