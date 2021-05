Lucas Peracchi e Mercedesz Henger su Instagram

L'influencer e il personal trainer avevano litigato e lui aveva parlato sui social di rottura definitiva. Ma ora le cose sarebbero cambiate...

Ma è davvero finita la storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi? Si era detto e scritto che i due si fossero definitivamente lasciati.

Tuttavia secondo quanto risulta a LaPresse.it le cose non starebbero proprio così. Amici della coppia, ma soprattutto di lui, affermano che c’è stato sì un momento di forte tensione. Nel senso che hanno litigato furiosamente, come succede tra fidanzati. E lei si era presa la classica pausa di riflessione, andando a Roma dalle amiche.

Mercedesz Henger è tornata a Piacenza, ma non da Lucas Peracchi

Tuttavia pare Mercedesz Henger sia già tornata in provincia di Piacenza, dove vive con Lucas… ma non sarebbe andata a casa di Peracchi, ma dello zio di lei, ovvero il fratello di mamma Eva Henger.

Lucas Peracchi, dal canto suo, assicurano gli amici, non ha alcuna intenzione di chiudere la storia. Forse dopo un necessario chiarimento torneranno assieme, anche perché Lucas sarebbe molto pentito di aver scritto su Instagram che la storia era finita. Tanto è vero che poi ha cancellato il post: almeno per lui, la storia non è affatto conclusa.

