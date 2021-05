Gessica Notaro

Vittima di un'aggressione con l'acido nel 2017, su Instagram racconta la sua rinascita

Gessica Notaro, al colmo della felicità, mostra il suo nuovo volto sui social. E scrive ai suoi follower: “Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato? IO SONO STRAFELICEEEE quindi tanta sofferenza, ma ne è valsa la pena!”.

Gessica aggiunge poi un post scriptum: “Nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!!!! #gessicanotaro #rinascita”.

L’aggressione a Gessica Notaro

Il 10 gennaio 2017 Notaro è aggredita sotto casa, a Rimini, dall’ex compagno Edison Tavares. Si erano conosciuti sul lavoro, ma dopo che Tavares aveva iniziato a mostrare un’indole violenta Gessica lo aveva lasciato e denunciato. Taveres le lancia dell’acido sul volto.

A causa dell’aggressione Notaro ha dovuto sostenere diversi interventi chirurgici. Tavares è stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per lesioni, aumentati a 15 in appello.

