Tra la tronista Samantha Curcio e il corteggiatore Alessio Ceniccola è scoccata la scintilla

Nella puntata di oggi del talk dei sentimenti ‘Uomini e Donne’ la tronista Samantha ha scelto come compagno di vita Alessio.

Samantha Curcio, 30 enne di Sarpi, doveva scegliere tra Alessio Ceniccola, 27 anni, romano e Bodhan Beyba, nato a Truskvaet, una città ucraina, nel 1994.

Invitata da Maria De Filippi in studio, Samantha ha chiesto di poter far entrare anche Massimiliano Mollicone. I 2 tronisti hanno legato molto e lei voleva che anche lui fosse presente in questa occasione. Giacomo Czerny, invece, era già seduto sul trono.

Samantha tra Alessio e Bohdan

De Filippi ha poi mandato in onda le ultime esterne di Samantha con Alessio e Bohdan. Se il primo le ha confessato di provare dei sentimenti e di voler lasciare il programma con lei, Bohdan con il suo comportamento ha davvero spiazzato la giovane tronista. Dopo aver detto di voler lasciare la trasmissione, infatti, il corteggiatore venuto dall’Est si è detto disposto a portar via con sé Samantha per vivere la loro storia in tutta pace, lontano dalle telecamere.

Un gesto che non è riuscito a vincere le perplessità di Samantha, la quale ha scelto Alessio, nel tripudio dello studio.

Chi è Samantha

E’ cresciuta in una famiglia molto unita, fatta di principi, severità e amore per il cibo. Ha un bellissimo rapporto con la mamma, il papà, la sorella maggiore e l’amatissima nonna. Finito il liceo si è trasferita a Roma per studiare Giurisprudenza, ma le mancano ancora due esami alla laurea. Per mantenersi agli studi ha lavorato come cassiera in un bar. Si definisce orgogliosamente curvy e il suo motto è: “Si può dimagrire, ma non si può diventare simpatici”. A ‘Uomini e donne’ voleva trovare un uomo sensibile, empatico, deciso, con cui creare una famiglia.

Chi è Bohdan

Prima di ‘Uomini e donne’, aveva partecipato come tentatore all’ultima edizione di ‘Temptation Island’. Vive in Italia con la mamma da 10 anni e fa il geometra. Coltiva una grande passione per le arti marziali miste.

