L'opinionista dell'Isola dei Famosi è stato paparazzato per strada con il ballerino di 'Amici'

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, uno dei protagonisti di ‘Amici’, sono stati paparazzati insieme in giro per Milano. La foto che è iniziata a circolare su Twitter mostra i due mentre passeggiano insieme coperti con berretto e mascherina. L’opinionista dell’Isola dei famosi non aveva nascosto la sua simpatia per il ballerino. Adesso tutti si chiedono se la loro sia una semplice amicizia o se possa essere sul punto di diventare qualcosa di più.

Fino a qualche settimana fa, Tommaso Zorzi si definiva “single da una vita”, confermandosi nello stereotipo dello “sfortunato in amore”. Adesso sembra che la sua vita sentimentale sia invece più intensa che mai. Solo pochi giorni fa era stato pizzicato insieme con quello che molti considerano il suo nuovo amore. Lui è Lorenzo Campi, un “rampollo della Torino che conta”, hanno scritto alcuni media. La loro storia sarebbe cominciata grazie a Didi, un’amica comune che ha capito che sarebbe potuto nascere qualcosa tra loro.

Tommaso Zorzi innamorato?

Interrogato sull’argomento da Filippo Bisciglia nel salotto del suo ‘Punto Zeta’ Tommaso Zorzi ha commentato: “L’amore va bene, grazie”. Lasciando intendere che la sua vita da single sarebbe finita. Adesso c’è questa nuova indiscrezione, che vorrebbe una nuova persona nella vita di Tommaso. Anche se fra i due Tommaso si tratterebbe solo di amicizia. I due ragazzi sono stati immortalati mentre passeggiavano per le vie di Milano insieme al cane di Tommaso. I due sono stati visti mentre ridevano insieme e si abbracciavano, in compagnia anche di altri amici.

Per il momento, Tommaso Stanzani sarebbe concentrato solo sulla danza. “Questo è stato il mio inizio. ‘Amici’ mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale sia umano. Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo. L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare”, ha confessato a ‘Verissimo’. Insomma, almeno per lui l’amore può attendere.

