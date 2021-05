Serena Williams

La tennista è stata paparazzata nel centro della Capitale con marito e figlia

Serena Williams e la sua bellissima famiglia sono stati paparazzati durante un’escursione nel centro di Roma, organizzata per la Festa della mamma. La tennista americana è stata fotografata mentre era intenta a gustare un gelato in compagnia di suo marito Alexis Ohanian e della piccola Olympia, 3 anni. La campionessa e sua figlia hanno scelto un cono, mentre Alexis ha optato per una più pratica coppetta. La famiglia è sembrata super rilassata e perfettamente a suo agio a passeggio nella Città Eterna.

Tutti in tenuta sportiva, hanno ammirato le bellezze della Capitale confondendosi fra i passati. Complici, naturalmente, le mascherine che coprivano i loro volti. Alexis indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloncini scuri. Serena Williams aveva invece scelto per l’occasione un completo shorts e t-shirt bianchi, impreziositi da una borsa griffata. Magliettina fucsia e leggins neri, invece, per la piccola di casa.

Serena Williams in campo

In questi giorni Serena Williams è a Roma per partecipare agli Open d’Italia. Proprio qualche giorno fa la campionessa aveva postato alcuni scatti sul suo profilo Instagram, immagini che la immortalavano durante gli allenamenti in una località della Costa Azzurra. Con lei c’è sempre la piccola Olympia che, a quanto pare, ha già deciso di seguire le orme della mamma. Nonostante abbia solo 3 anni, la bimba avrebbe infatti chiesto espressamente di prendere lezioni di tennis. Che le sono impartite da un maestro. Quindi né da sua madre Serena né da sua zia Venus.

Secondo quanto rivelato dalla stessa Serena, il maestro di Olympia all’inizio non sapeva di chi la bimba fosse figlia. Il suo stupore, nell’apprendere chi fosse il famosissimo genitore, è stato quindi immenso. Solitamente comunque la tennista non si ferma a bordo campo per guardare le lezioni della figlioletta. “Non voglio distrarla”, ha raccontato alla stampa. Anche se, di tanto in tanto, posta dolcissime foto di sua figlia con in mano la racchetta. E c’è la credere che Olympia non deluderà le sue aspettative.

